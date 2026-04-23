¿Fin de juego para Brian Sarmiento? comentarios discriminatorios y un video viral ponen en duda su permanencia

El exfutbolista, que venía de sufrir la anulación de su fulminante contra Pincoya por un error de principiante, ahora enfrenta una ola de repudio en redes sociales tras una serie de comentarios despectivos y un comportamiento exhibicionista.

La situación de Brian Sarmiento en Gran Hermano: Generación Dorada pasó de ser “picante” a tornarse insostenible. El exfutbolista, que venía de sufrir la anulación de su fulminante contra Pincoya por un error de principiante, ahora enfrenta una ola de repudio en redes sociales tras una serie de comentarios despectivos hacia su compañero Juanicar y un comportamiento exhibicionista que podría costarle la expulsión.

“No quiero ni que me roce”: El polémico desplante a Juanicar

Todo comenzó con una situación cotidiana que terminó en un escándalo de proporciones. Mientras Brian descansaba, la participante Danelik le sugirió usar una bata al salir del baño para mayor comodidad. Sin embargo, al enterarse de que la prenda pertenecía al actor Juanicar, la reacción de Sarmiento fue inmediata y cargada de rechazo: “Esa la está usando Juani y yo no la quiero ni tocar. No quiero ni que me roce”.

El gesto de asco del exdeportista no terminó ahí. Cuando Yanina Zilli le confesó que ella misma lo había tapado con esa bata mientras dormía, Brian se tomó la cabeza con fastidio, consciente del impacto que esto tendría afuera: “Chau, el martes estoy en casa”. Como si fuera poco, Tamara Paganini sumó leña al fuego con un comentario repudiable: “Al contrario, vos la impregnaste para que él se infecte”.

El descargo del entorno de Juanicar y el pedido de sanción

La respuesta fuera de la casa no se hizo esperar. Desde las redes oficiales de Juanicar, publicaron el video del momento con un tajante “Ya nos aburre”, acompañado de memes pidiendo el voto telefónico contra Brian. El público no tardó en sumarse al pedido de sanción, tildando la actitud de Sarmiento como discriminatoria y obsesiva.

Exhibicionismo y “juego al límite”

A este conflicto se suma la viralización de un video donde se ve a Brian caminando por la pasarela del jardín con los pantalones bajos, exhibiendo sus partes íntimas a modo de broma. Aunque algunos compañeros se rieron, gran parte de la audiencia exige una sanción ejemplar por parte de la producción, alegando que el participante ha cruzado todos los límites del respeto y la convivencia.

Un martes decisivo

Brian ya se encuentra en placa de nominados y el clima sugiere un mano a mano letal contra Yipio. A pesar de haber sobrevivido a placas anteriores —donde sorpresivamente fue eliminada Lola—, esta vez su estrategia de “ir al frente” parece haberle jugado en contra. Con la anulación de su fulminante y estos nuevos escándalos, el futuro de Brian en el reality de Canal 9 Televida pende de un hilo.

¿Actuará de oficio Gran Hermano ante los comentarios contra Juanicar?

¿Le soltará la mano el público tras sus reiteradas faltas de conducta?

No te pierdas la resolución de este conflicto en la gala de eliminación por la pantalla de El 9 Televida.