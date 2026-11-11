Fin a la interna familiar: revelaron los detalles del acuerdo millonario entre Tini y Alejandro Stoessel

Tras meses de distanciamiento y fuertes tensiones familiares por el manejo de las ganancias generadas en su carrera musical, Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, habrían alcanzado un acuerdo económico definitivo. Se dieron a conocer los detalles del porcentaje acordado, el traspaso de bienes y la estricta cláusula de confidencialidad que sellará la paz familiar. Además, se reveló la verdadera causa detrás de la abrupta suspensión de su show en Miami.

La interna familiar que enfrentaba a Tini Stoessel con su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, parece haber llegado a su fin. Luego de intensas negociaciones en torno a las ganancias y activos acumulados a lo largo de la exitosa carrera internacional de la cantante, en el ciclo Intrusos (América TV) confirmaron los términos del convenio financiero al que arribaron ambas partes.

Cómo es la división del 70/30 y las condiciones de Tini

Según detalló el periodista Daniel Ambrosino, el pacto económico quedó sellado bajo una división clara de los activos: “El arreglo ya está hecho hace por lo menos un par de meses. Todo es un 30% y 70%: el 70% obviamente para Tini y el 30% para Alejandro”.

En cuanto a los inmuebles y sociedades comerciales, la artista fue contundente respecto a sus pretensiones: “Tini no quiere ninguna propiedad salvo la casa que tiene en San Isidro, la que está ahora. Esa es la única casa que Tini quisiera tener”, indicaron en el programa. Además, se avanza en el traspaso de firmas de las cuentas bancarias LLC registradas en Estados Unidos, las cuales dejarán de estar a nombre de Alejandro para pasar a un apoderado legal designado por la propia cantante. Como cierre del conflicto, el convenio incluye una cláusula de confidencialidad donde constaría formalmente que su padre no se quedó con ningún dinero de forma irregular.

La verdad tras la polémica cancelación de su show en Miami

A la par de las resoluciones familiares, la intérprete de Cupido volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras suspender a último momento su esperado concierto en Miami. Aunque en un principio surgieron rumores sobre el recinto, desde el programa Sálvense Quién Pueda precisaron que el problema radicó en serios incumplimientos del promotor local.

“No fue culpa del lugar, sino del promotor local, quien no habría cumplido en tiempo y forma para garantizar la seguridad de la artista“ explicaron, detallando que las fallas técnicas impidieron el ensayo previo con bailarines: “Las pantallas no estaban alineadas, la máquina de humo no estaba y no habían probado la seguridad. La falta de infraestructura era tal que no había ni perchas ni tabla de planchar en los camarines”, lo que llevó a Tini a tomar la drástica decisión de cancelar la presentación para resguardar su show y a su equipo de trabajo.