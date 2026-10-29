Filtración bomba en MasterChef Celebrity: ya se sabría quién es el próximo famoso en abandonar las cocinas de las noches de El 9 Televida

Las medidas de confidencialidad y los contratos de riguroso secreto parecen no ser suficientes para frenar el misterio en torno a las grabaciones del certamen más visto de la televisión. A pocas horas de haberse concretado la salida de Alejandro Lerner, una nueva y fuerte filtración sacudió los pasillos de MasterChef Celebrity Argentina.

Las filtraciones en los realities de cocina se convirtieron en un clásico inevitable de cada temporada. Pese a los estrictos controles y las penalizaciones impuestas por la producción de Telefe, la información sobre quiénes continúan en carrera o quiénes se despiden suele filtrarse antes de salir al aire, tal como ocurrió en ediciones anteriores con figuras como Pachu Peña o Morena Beltrán.

En esta oportunidad, el encargado de encender la polémica fue el periodista Fede Flowers, quien durante su columna de espectáculos en el ciclo radial de Luis Majul soltó la bomba informativa.

“Ya tiene los dos pies afuera”: el nombre que sacude al certamen

Sin anestesia y fiel a su estilo directo, el periodista anunció que el misterio sobre la próxima salida ya está resuelto: “Tengo el nombre de quién se va. Ya está eliminado, se fue hace tres días, ya le dijeron ‘chau, chau, adiós'”, disparó al aire.

Flowers detalló que el participante venía sufriendo altibajos en sus entregas: “Ya le venían entregando el delantal negro, que es cuando dicen que estás en crisis en el reality, porque sí o sí estás con un pie afuera”. Sin dar vueltas, develó la identidad del protagonista: “Bueno, ahora ya tiene los dos pies afuera. Porque el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán. Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de MasterChef el señor Diego Ramos“.

De confirmarse la primicia, la salida de Diego Ramos representaría una de las bajas más sensibles y sorpresivas para el público y para el exigente jurado del certamen.

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