Fiestas sin riesgos, guía para prevenir intoxicaciones

El termómetro sube y, con él, el riesgo de que las bacterias se multipliquen en los platos festivos. Mantener la cadena de frío, evitar la contaminación cruzada y respetar los tiempos de exposición de la comida son medidas esenciales para que la celebración no termine mal.

Diciembre en el hemisferio sur no solo trae brindis y reuniones; también trae jornadas de calor intenso que ponen a prueba nuestra logística en la cocina. Durante las Fiestas, solemos preparar grandes cantidades de comida con mucha antelación, y es precisamente en ese manejo donde las bacterias encuentran su oportunidad ideal. Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) suelen tener picos en estas fechas debido a errores comunes que pueden evitarse con planificación.

El enemigo invisible: La zona de peligro

Las bacterias responsables de las intoxicaciones alimentarias, como la Salmonella o la Escherichia coli, proliferan rápidamente en la “zona de peligro”, que se encuentra entre los 5 °C y los 60 °C. En un día de verano, la temperatura ambiente en una cocina o un comedor puede alcanzar fácilmente los 30 °C, acelerando el proceso de descomposición de ingredientes críticos como mayonesas, carnes y lácteos.

Recomendaciones claves antes de empezar a cocinar

La prevención comienza en el momento de la compra y se extiende hasta que servimos el último plato:

-La regla de la compra: Al ir al supermercado, dejá los productos refrigerados y congelados para el final. Utilizá bolsas térmicas si el trayecto a tu casa dura más de 30 minutos. Una vez en el hogar, guardá inmediatamente los alimentos en la heladera.

-Descongelado seguro: Nunca descongeles alimentos a temperatura ambiente ni bajo el chorro de agua caliente. Hacelo siempre dentro de la heladera, con tiempo suficiente, o utilizá la función de descongelado del microondas si planea cocinar el producto de inmediato.

-Higiene de manos y superficies: Lavá tus manos antes y después de manipular cada alimento. Usá tablas de picar diferentes para carnes crudas y para vegetales o alimentos cocidos para evitar la contaminación cruzada.

Tips preventivos para la noche de la celebración

Cuando llega el momento de la cena, el desafío se traslada a la mesa:

No rompas la cadena de frío: No saques todos los platos de la heladera a la vez. Es preferible ir reponiendo las bandejas a medida que se consumen. Los platos que llevan cremas, aderezos o huevos (como el Vitel Toné o la Ensalada Rusa) no deben permanecer fuera de refrigeración más de dos horas; si la temperatura supera los 30 °C, ese tiempo se reduce a una hora.

Cocción completa: Asegurate de que las carnes no queden rosadas en su interior, especialmente la carne picada y las aves. El calor debe llegar al centro del alimento para eliminar microorganismos.

El peligro del "recalentado": Si decidís recalentar sobras del día anterior, asegurate de que alcancen una temperatura alta de manera uniforme. El calor suave solo ayuda a que las bacterias vuelvan a crecer.

Cuidado con las salsas caseras: Si vas a preparar mayonesa casera, consumila en el momento. Lo ideal para estas fechas es utilizar mayonesas industriales, que están pasteurizadas y ofrecen mayor margen de seguridad.

El manejo de las sobras

Al finalizar la cena, no te demores en guardar lo que sobró. Dividí las sobras en recipientes pequeños y poco profundos para que se enfríen más rápido dentro de la heladera. Recordá que la comida que quedó sobre la mesa durante toda la noche (especialmente después del brindis de medianoche) ya no es segura para el consumo y debería ser desechada.

Disfrutar de una Nochebuena o un Año Nuevo saludable es posible si aplicamos el sentido común y el rigor técnico en la cocina. La mejor decoración de su mesa es la seguridad de que cada bocado ha sido cuidado de principio a fin.