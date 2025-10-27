Ferit, Kazim y Abidin van a descubrir lo que es el matriarcado de Amor a Cualquier Precio

Una idea, no muy brillante de Kazim, termina con una humillación a manos de Esme, Suna y Seyran que será muy cómica. Así se viene Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida, la novela dueña de rating de las noches de Mendoza.

La historia de amor de Seyran y Ferit empieza a delinear sus últimos minutos en la pantalla de El 9 Televida. Lo que comenzó con un matrimonio impuesto fue mutando y terminó en un vínculo de amor que incluso fue más allá del set de rodaje de Amor a Cualquier Precio, o Yalı Çapkını, como se lo conoció en Turquía y muchos países más.

Por estos días el mayor inconveniente de los Korhan es económico, ni que sucediera en Argentina la trama, así que el padre de Seyran llama a uno de sus contactos de Antep y le pide ayuda. Así que allá van Kazim, Abidin y Ferit a una “reunión” de varones sin imaginar que por desaparecerse los tres y ponerse a beber pasarán la vergüenza de su vida cuando Esme, Suna y Seyran caigan a buscarlos.

Ferit firma un documento que compromete el futuro de la mansión, que es la casa donde su abuelo Halis y toda su familia viven desde hace décadas. Nadie lo sabe, por ahora.

Lo que sí saben, y sobre todo las tres mujeres Şanlı, es que Kazim, Abidín y Ferit se fueron a meter a un sitio en donde hay alcohol y bailarinas; así que allí salen madre e hijas a buscar a sus esposos y a marcar la cancha como matriarcas que son.

Luego de la tensa escena en donde Ferit se ve obligado a firmar un documento que compromete la mansión Korhan, todo se detiene con mucho humor con Kazim bailando y Esme llegando a buscarlo para llevárselo de una oreja.

Kazim no será el único que recibirá un reto de parte de su mujer. Abidín y Ferit tampoco se salvarán.

La cosa se descomprime luego de una apuesta entre Ferit y Seyran, que obviamente el chico es incapaz de sostener; y con una de las pocas escenas de amor entre la pareja estelar en esta Tercera Temporada se ve obligado a decirle la verdad a su chica; y allí la cosa se empieza a complicar, porque la mayor complicación espera fuera de la mansión y está a punto de irrumpir para volver a complicarles la vida a los jóvenes que sólo quieren poder vivir su amor en paz, pero parece que deberán esperar un poco más, aún.

No te pierdas Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida este lunes.