“Feliz cumple al cielo”: el conmovedor y emotivo video que la AFA le dedicó a Diego Maradona en el día en que cumpliría 66 años

Al cumplirse 66 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un conmovedor video institucional que rápidamente recorrió el mundo y conmovió a millones de fanáticos.

El 30 de octubre se transforma todos los años en una fecha de celebración y melancolía para el fútbol argentino y mundial. En esta oportunidad, a 66 años de aquel nacimiento en el Policlínico de Lanús que cambiaría la historia de este deporte para siempre, la AFA preparó un material audiovisual de alto voltaje emotivo para mantener viva la llama del ídolo máximo, Diego Armando Maradona.

El homenaje traza un puente directo entre la gesta inolvidable del capitán en la Copa del Mundo de 1986 y el presente del combinado nacional conducido por Lionel Scaloni.

El relato del video y la conexión con la Scaloneta

La pieza audiovisual comienza recorriendo murales callejeros y banderas con la emblemática figura del Diez, mientras una sentida voz en off introduce el mensaje principal: “Diego, hoy cumplirías 66 años y, estés donde estés, esta Selección tiene un regalo para vos”.

A partir de allí, el material combina momentos icónicos de la historia del fútbol:

El recuerdo eterno: Se suceden las imágenes del inolvidable “Gol del Siglo” frente a Inglaterra en México ’86, acompañadas por el histórico relato de Víctor Hugo Morales.

El paralelismo histórico: El video conecta aquella hazaña con los triunfos de la actual camada de jugadores, haciendo hincapié en el compromiso con la camiseta celeste y blanca. “Porque vos les enseñaste a dejar todo por esta bandera y ellos dejaron todo para regalarte esta otra” , expresa la locución mientras se proyectan los festejos con la histórica bandera de “Las Malvinas son argentinas”.

Un saludo al cielo: El cierre del emotivo clip deja una dedicatoria que resume el sentimiento de todo un país: “Feliz cumple al cielo, para el que nos enseñó siempre a poner en alto nuestra bandera”.

El repaso de la AFA por la vida de la leyenda

En paralelo a la viralización del video en las redes sociales, la entidad madre del fútbol nacional publicó un extenso comunicado en su sitio web oficial para repasar los hitos fundamentales en la vida de Diego.

El texto recuerda los humildes orígenes del primer hijo varón de Doña Tota y Don Diego, su precoz debut en la primera de Argentinos Juniors antes de cumplir los 16 años y su paso imborrable por Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell’s Old Boys y, por supuesto, la Selección Argentina.

Con un registro estadístico de 724 partidos oficiales y 358 goles, la AFA ratificó que, a 66 años de su nacimiento, la zurda de Maradona continúa siendo una marca universal y su nombre permanece indisolublemente ligado a la identidad nacional.