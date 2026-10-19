“Fantasy Bra”, el corpiño de US$ 50 millones de Victoria’s Secret

La empresaria estadounidense e influencer Kylie Jenner hizo un debut consagratorio en la pasarela de Culver City, al lucir una pieza de alta joyería valorada en US$ 50 millones, confeccionada con miles de diamantes por la casa Jacob & Co.

El regreso de los grandes espectáculos de la moda suele requerir golpes de impacto inolvidables, y la más reciente edición del Victoria’s Secret Fashion Show entregó precisamente eso. En la noche del domingo 18 de octubre en Culver City, California, la pasarela fue testigo de un hito histórico: el debut de Kylie Jenner como figura estelar de la firma y el deslumbrante retorno del legendario Fantasy Bra, reeditado bajo una dimensión de lujo sin precedentes.

La empresaria de cosméticos e ícono global de la cultura pop no solo caminó por primera vez para la marca de lencería, sino que lo hizo investida con la prenda más valiosa jamás presentada en sus tres décadas de pasarelas: una obra maestra de la alta joyería valorada en US$ 50 millones.

La anatomía de una joya de US$ 50 millones

Alejado conceptualmente de la lencería tradicional, el Fantasy Bra de 2026 es, en rigor, un arnés escultórico de metales nobles y gemas preciosas. Diseñado en colaboración con la prestigiosa casa joyera Jacob & Co., el corpiño prescinde por completo del uso de telas, sosteniendo su estructura sobre una trama articulada de oro de 18 quilates.

La magnificencia de la pieza se refleja en sus impresionantes especificaciones técnicas:

Ingeniería artesanal: Su elaboración demandó más de 1.000 horas de trabajo minucioso a cargo de un equipo de 15 maestros artesanos, reuniendo 3.218 componentes individuales diseñados para amoldarse al movimiento del cuerpo.

Gemas de excepción: La estructura cuenta con 4.410 diamantes naturales engarzados. El punto focal de la creación es un descomunal diamante amarillo central de 75,54 quilates que domina el escote.

Peso y magnitud: Con un peso cercano a los dos kilogramos, la pieza trasciende el vestuario para consolidarse como un tesoro de la orfebrería internacional.

Al ostentar una valuación de US$ 50 millones, esta creación pulverizó el récord previo que ostentaba el icónico Red Hot Fantasy Bra que lució la supermodelo brasilera Gisele Bündchen en el año 2000, tasado en aquel entonces en US$ 15 millones.

Un debut estelar con apoyo en primera fila

Para enmarcar la imponente joya, Kylie Jenner desfiló luciendo un estilismo que combinó la opulencia con el dramatismo característico del show: una minifalda de satén blanco, sandalias transparentes de taco alto y las tradicionales alas monumentales de plumas blancas en la espalda.

El momento fue presenciado desde la primera fila por su pareja, el actor Timothée Chalamet, y su madre, Kris Jenner, quienes celebraron el paso de la menor del clan Kardashian-Jenner por el escenario. La inclusión de Kylie aportó una inyección de magnetismo contemporáneo a un evento que reunió a tops models históricas con referentes de la escena actual del entretenimiento.

La resurrección de una tradición mística

El Fantasy Bra hizo su aparición inaugural en 1996 de la mano de Claudia Schiffer y fue lucido a lo largo de los años por un selecto grupo de “ángeles” que incluye a Heidi Klum, Tyra Banks y Adriana Lima. Ausente en las pasarelas desde 2018 —cuando Elsa Hosk llevó la última versión—, la reaparición de esta prenda joya en 2026 marca el renacimiento de un símbolo atemporal de la firma.

Con este movimiento, Victoria’s Secret no solo recuperó su espectáculo más emblemático, sino que consagró a Kylie Jenner dentro del Olimpo de las pasarelas globales, fusionando el brillo del entretenimiento contemporáneo con la tradición más refinada de la alta joyería.