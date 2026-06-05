Famosos que cayeron en estafas por internet

Lionel Messi, Catherine Fulop y otros famosos argentinos que cayeron en estafas online. Cómo operan los hackeos y qué debes hacer para proteger tus datos.

Las estafas online también alcanzan a celebridades argentinas y dejan ver errores comunes: phishing bancario, robo de identidad y fraudes con criptomonedas. Casos como los de Catherine Fulop, Soledad Aquino y Lionel Messi muestran cómo la ingeniería social y la inteligencia artificial son usadas para atacar cuentas personales.

Estos fraudes no aparecen de forma repentina. Se construyen con datos filtrados, accesos descuidados o técnicas de manipulación que buscan crear una sensación de urgencia. Lo más llamativo es que, en muchos de estos casos, todo empieza con una acción cotidiana que parece inofensiva.

Kate Rodríguez y la amenaza silenciosa

La modelo Kate Rodríguez sufrió un ataque que pasó desapercibido durante días. Los delincuentes infectaron su computadora gamer y la usaron para minería ilegal de criptomonedas. Mientras el sistema trabajaba en segundo plano, los ciberdelincuentes robaron contraseñas y accedieron a sus redes sociales.

Este caso deja en evidencia que descargar programas desde páginas sospechosas puede abrir la puerta a malware. Este tipo de software trabaja en silencio y muchas veces roba información personal.

Para reducir este tipo de amenazas, además de actualizar el antivirus y descargar archivos desde páginas oficiales, conviene proteger la conexión con herramientas de cifrado, incluso opciones como una VPN con prueba gratis permiten ocultar la actividad online y dificultan accesos no autorizados, sobre todo en redes WiFi públicas.

Catherine Fulop y el peligro de las contraseñas viejas

En 2021, Catherine Fulop sufrió un ataque en una cuenta antigua de Yahoo. Sus contraseñas llevaban años sin actualizarse y habían quedado expuestas en filtraciones de datos.

Los ciberdelincuentes usaron esas credenciales para entrar en distintas redes sociales. Después publicaron links falsos para pedir donaciones y también intentaron extorsionarla. Le exigían dinero en Bitcoin para devolverle el acceso a sus cuentas.

Su hija, Oriana Sabatini, advirtió en sus redes que se trataba de una estafa.

Este caso muestra un problema frecuente, que es reutilizar las contraseñas. Cuando una clave aparece filtrada, los atacantes prueban la misma combinación en otras plataformas.

Por eso vale la pena usar diferentes contraseñas y activar el doble factor de autenticación, conocido como 2FA. Este método añade una segunda capa de verificación antes de ingresar a una cuenta.

Soledad Aquino y la llamada falsa de soporte técnico

En 2023, Soledad Aquino recibió una llamada que parecía común. Del otro lado, alguien aseguraba trabajar para Netflix y hablaba de un supuesto problema técnico. La conversación terminó en desastre.

Los estafadores lograron obtener datos bancarios y vaciaron su cuenta. Después del ataque, Aquino publicó un mensaje en redes para alertar a sus seguidores y pedir que desconfiaran en llamadas similares.

Este tipo de fraude se conoce como vishing. Es una variante del phishing, pero realizada por teléfono. Los ciberdelincuentes generan urgencia y buscan que la víctima entregue claves o códigos sin pensar demasiado.

Este tipo de situaciones también pone el foco en cómo se protege la conexión en el día a día. Usar redes seguras, evitar compartir datos sensibles y sumar herramientas de cifrado puede marcar la diferencia.

Andrea Rincón y el robo de WhatsApp

En 2022, Andrea Rincón perdió el control de su WhatsApp. Los atacantes, haciéndose pasar por ella, le escribieron a sus contactos para pedir dinero urgente. La actriz reaccionó rápido desde otras redes y explicó la situación. Gracias a eso, varias personas evitaron caer en la trampa.

Este fraude ocurre cuando alguien comparte un código de verificación recibido por SMS. El delincuente finge ser otra persona y convence a la víctima de entregarle el código.

Con ese dato, toma control de la cuenta.

La recomendación es jamás compartir códigos de verificación, aunque el mensaje parezca venir de alguien conocido.

Deepfakes de Messi: promesas falsas con cara real

En 2024, Lionel Messi fue usado en al menos dos campañas de estafa con videos manipulados. Los delincuentes recopilaron una serie de entrevistas reales y aplicaron deepfake, una técnica de inteligencia artificial que imita rostro y voz.

En marzo, mostraban al astro del fútbol promocionando una app de juegos y, en octubre, una supuesta plataforma de trading prometía convertir AR$75.000 en millones en pocos días. Para reforzar la credibilidad, mezclaban datos reales con testimonios falsos y llamados urgentes para que la gente se uniera por Telegram.

Los deepfakes son cada vez más difíciles de detectar. Por eso conviene desconfiar de cualquier video viral que prometa inversiones rápidas o ganancias fáciles.

Qué enseñan estos casos

Las historias cambian, pero el mecanismo suele ser el mismo. Los delincuentes buscan distracción, confianza o miedo. Al primer error, hacen de las suyas.

Usar contraseñas fuertes, activar el 2FA y navegar con herramientas que protejan la privacidad puede marcar la diferencia. Una VPN, por ejemplo, cifra la conexión y dificulta que terceros espíen la actividad online, especialmente en redes WiFi públicas.

La fama no protege contra las estafas digitales. Y justamente por eso estos casos sirven como advertencia para todos.