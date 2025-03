Fallas en Chromecast: ¿cuáles dispositivos están funcionando mal y qué podés hacer?

Usuarios de Chromecast enfrentan fallas globales: Google trabaja contrarreloj en una solución para los dispositivos afectados. Modelos como el Chromecast de 2ª generación, Chromecast Audio y más han dejado de funcionar, generando preocupación entre los consumidores en distintas partes del mundo.

Se armó revuelo entre los usuarios de Chromecast, ya que varios modelos del dispositivo de transmisión de Google dejaron de funcionar de un día para el otro, sin que ni reinicios ni restablecimientos de fábrica logren solucionarlo.

Lo peor de todo es que el problema parece haberse dado en distintas partes del mundo. Google confirmó que está al tanto de la situación y laburando para arreglarlo, mientras lanza una recomendación para sus usuarios más afectados.

¿Qué modelos están fallando?

Aunque los Chromecast más viejitos son los que más problemas han mostrado, también se han reportado fallas en algunos modelos más modernos. Acá te dejo un resumen de los equipos con más quejas:

Chromecast de segunda generación (2015): Este modelo dejó de responder, mostrando mensajes de error en pantalla. Ni siquiera se puede restaurar con el típico reseteo de fábrica.

Este modelo dejó de responder, mostrando mensajes de error en pantalla. Ni siquiera se puede restaurar con el típico reseteo de fábrica. Chromecast Audio (2015): Ideal para transmitir audio a equipos tradicionales, ahora no lo reconoce ni la app Google Home. Es como si hubiera desaparecido.

Ideal para transmitir audio a equipos tradicionales, ahora no lo reconoce ni la app Google Home. Es como si hubiera desaparecido. Chromecast Ultra (2016): Diseñado para transmitir en 4K, este modelo ha empezado a apagarse de repente y no se prende más, algo que volvió locos a sus usuarios.

Diseñado para transmitir en 4K, este modelo ha empezado a apagarse de repente y no se prende más, algo que volvió locos a sus usuarios. Chromecast de tercera generación (2018): Aunque más reciente, este modelo no se salva: los usuarios reportan que no se puede conectar al WiFi, lo que lo deja completamente inútil.

Eso sí, los más nuevos como el Chromecast con Google TV parecen no estar afectados. Pero igual, el malestar entre los usuarios de versiones anteriores ya está más que instalado.

Qué dicen sobre el error

Según los comentarios en foros como Reddit y redes sociales, no solo los dispositivos dejaron de funcionar, sino que tampoco pueden configurarse de nuevo con la app de Google Home. Hay quienes ven mensajes de error diciendo que el Chromecast no se puede identificar, y otros aseguran que tiene que ver con un firmware viejo que no se instaló bien.

¿La solución clásica de reinicio o reseteo de fábrica? Nada. Esto llevó a que muchos especulen si Google dejó de darles soporte a estos modelos en silencio. Pero la empresa salió a aclarar que no es así.

La respuesta de Google

En un comunicado en Reddit, Google admitió el problema y pidió calma: “Somos conscientes de un problema emergente que afecta a los dispositivos Chromecast de 2ª generación y Chromecast Audio, y estamos trabajando en una solución. No restablezcan su dispositivo de fábrica; les mantendremos informados cuando se implemente la solución.”

También dijeron que, para quienes ya resetearon su dispositivo, van a dar instrucciones pronto para volver a configurarlo. Si bien no hay una solución inmediata, todo apunta a que en los próximos días lanzarán una actualización de firmware o de la app Google Home para solucionar esto.