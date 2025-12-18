-“Falla multiorgánica”: dieron a conocer el parte médico del conocido cocinero Christian Petersen

El Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes junto al Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén dieron a conocer un informe sobre la salud del reconocido cocinero que estaba en una excursión en el Lanín cuando se descompensó.

Aunque la noticia trascendió este jueves 18 de diciembre, el episodio que dejó al cocinero en terapia intensiva ocurrió una semana atrás. Christian Petersen permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo desde entonces, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una caminata al volcán Lanín.

El reconocido chef estaba participando de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín cuando se produjo el lamentable episodio. Según reveló el medio Realidad Sanmartinense, “la actividad contaba con el correspondiente registro en el Parque Nacional Lanín”.

Pia Shaw, en el programa de las mañanas de El 9 Televida, A la Barbarossa, confirmó la información. “Durante el ascenso, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, motivo por el cual dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata“.

En ese momento, Petersen tuvo que ser asistido para descender de la montaña mientras estaba sedado y terminó siendo trasladado en una ambulancia, en primera instancia, al Junín de los Andes. Allí, detectaron una arritmia cardíaca y, de acuerdo a lo que informan extraoficialmente a este periodista, las pruebas toxicológicas serían positivas.

¿Qué dice el primer parte médico?

Actualmente, el chef requiere asistencia respiratoria mecánica y permanece ventilado y hemodinámicamente inestable.

Su tratamiento incluye drogas vasoactivas debido a una arritmia persistente, mientras atraviesa un cuadro de falla multiorgánica.