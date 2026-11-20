La segunda gala de la octava semana de MasterChef Celebrity trasladó los sabores de Medio Oriente a la pantalla de El 9 Televida con un desafío clásico y la visita especial de Claudio “El Turco” Husaín. Mirá cómo se desarrolló todo, acá.

Ambientadas con la estética y los aromas de Medio Oriente, las cocinas de MasterChef Celebrity pusieron a prueba a un nuevo grupo de participantes con una preparación emblemática de la gastronomía árabe este jueves en la pantalla de El 9 Televida.

Antes de que sonara el cronómetro para preparar falafel en pan pita con vegetales y salsa de yogurt, tanto Wanda Nara como Damián Betular le pasaron factura al exdelantero entre chicanas y risas. En 60 minutos, los concursantes debieron elaborar su propia versión de falafel en pan pita con vegetales y salsa de yogurt, un plato que uno de los jurados definió como “una comida fresca y llena de sabor que se come con las manos”.

El desafío de la noche, los participantes y el beneficio de Mike Amigorena

Para afrontar la prueba, los cocineros contaron con la receta del pan pita y tuvieron el mercado habilitado durante todo el tiempo de cocción para ir y buscar ingredientes cuando lo necesitaran. Quienes se midieron en esta instancia fueron Luck Ra, Marta Fort, Josefina “China” Ansa, Campi, Grego Rossello, Karina Mazzocco, Nazareno Casero, Pablo Migliore y Mike Amigorena.

En este caso, Mike Amigorena contó con una ventaja estratégica gracias a haber obtenido la medalla plateada la semana anterior: accedió a la doble receta —tanto la del pan pita como la del falafel—, aunque con la condición de tener que acercarse hasta una mesa ubicada al frente del estudio cada vez que quisiera consultarla.

El regreso del Turco Husaín y los pases de factura de Wanda y Betular

Para acompañar el clima árabe y aportar su experiencia en el certamen, la producción convocó a Claudio “El Turco” Husaín, quien ocupó el cuarto lugar en la temporada anterior de MasterChef Celebrity y se autodefinió como “un especialista en la salsa de yogurt”.

Sin embargo, el reencuentro no estuvo exento de chicanas. Wanda Nara lo recibió sin filtros y lo vinculó de inmediato con otros personajes del ciclo: “Pasan las temporadas y vas a seguir siendo siempre el mismo chamuyero… ahora entiendo tu amistad con Grego y con Maxi López, se juntaron los tres”. A su turno, Betular también le puso pimienta a la bienvenida al recordarle que “tenía que agradecer estar parado junto con ellos” tras haber quedado eliminado en semifinales en su edición.

Seguí todas las galas, los momentos más divertidos y el minuto a minuto del reality culinario a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.