Facundo Arana celebró los 18 años de su hija India con un emotivo mensaje desde Nepal

El protagonista de grandes éxitos de El 9 Televida se encuentra actualmente en Nepal escalando montañas, pero realizó un posteo de cumpleaños cargado de nostalgia.

A pesar de la distancia, el actor Facundo Arana utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno saludo a su hija, India Arana, quien celebró este domingo sus 18 años. El protagonista de grandes éxitos de El 9 Televida se encuentra actualmente en Nepal escalando montañas, pero realizó un posteo cargado de nostalgia con imágenes retro que recorren la infancia de la joven, desde sus primeros días con chupete hasta su presente como destacada jinete de equitación.

“¡Feliz cumple, cachorra! Hoy desde muy, muy lejano, pensándote a cada paso”, escribió el actor, visiblemente emocionado por el inicio de la adultez de su hija mayor. El collage incluyó momentos íntimos de la familia, fotos de vacaciones en la playa y hasta una tierna imagen de India disfrazada de la princesa Mérida, reflejando la complicidad y el orgullo que siente el artista por el crecimiento de la adolescente.

Rumores de reconciliación con María Susini

El festejo no solo llamó la atención por la calidez de las palabras de Facundo Arana, sino también por la participación de María Susini. La modelo, quien se separó del actor en enero de este año, realizó un posteo en conjunto compartiendo fotos inéditas de la crianza de India. “Facu está en la montaña y sin señal, por eso comparto yo estas fotos”, aclaró la conductora, despertando rumores de una posible reconciliación entre sus seguidores.

Prioridad familiar sobre todas las cosas

Más allá de las especulaciones sobre su situación sentimental, la ex pareja demostró que mantienen un vínculo sano y centrado en el bienestar de sus hijos. Las imágenes publicadas muestran a una familia unida en jornadas al aire libre y competencias deportivas, dejando en claro que el acompañamiento en fechas especiales es la prioridad absoluta. Mientras tanto, el público de El 9 Televida celebra este gran presente de la joven India, quien heredó de sus padres la pasión por la aventura y los deportes.