Fabiana del Río: diseño argentino en el “El Diablo Viste a la Moda 2”

De Buenos Aires a los sets de Hollywood, la diseñadora argentina se integra al equipo creativo de la secuela más esperada de la industria fashion. Con una pieza artesanal que viajó por el mapa antes de conquistar a las estrellas, Del Río reafirma que el talento local posee la sofisticación necesaria para vestir a los íconos de la pantalla grande.

El universo de Miranda Priestly es, por definición, un territorio exclusivo donde solo los mejores tienen lugar. Por eso, que el nombre de una argentina resuene en los pasillos de la producción de “El Diablo Viste a la Moda 2” no es solo una noticia de espectáculos, sino un triunfo para la moda nacional. Fabiana del Río ha logrado lo que muchos sueñan: posicionar su mirada estética en el corazón de la secuela que promete redefinir, una vez más, el estilo global.

Su incorporación al equipo creativo vinculado al vestuario marca un hito. En un contexto donde el cine y la moda vuelven a entrelazarse con una ambición renovada, el aporte de Del Río ofrece una frescura contemporánea y una identidad única que dialoga perfectamente con la evolución de la industria que la película busca retratar.

El recorrido de una prenda itinerante

Todo comenzó en 2025, cuando el radar de los estilistas más influyentes de la industria, Molly Rogers y Danny Santiago, se posó sobre el talento del sur. La convocatoria fue clara: dar vida a una pieza de alta factura destinada, inicialmente, a la mismísima Meryl Streep. Junto a Daniel Lombardi (alma creativa de TOA), Fabiana del Río aceptó el desafío de crear un sweater color burgundy con hombros al descubierto, una prenda que debía exhalar la autoridad y elegancia de la inconfundible Miranda Priestly.

El proceso de creación fue una verdadera obra de logística y artesanía itinerante. La pieza comenzó su gestación en los talleres de Buenos Aires, viajó a Córdoba para recibir un bordado meticuloso y artesanal, y finalmente voló a Nueva York. Allí, se le añadió el toque final: una etiqueta personalizada con el nombre de la actriz. Fue un trabajo de precisión realizado en apenas veinte días, demostrando que la capacidad de respuesta y la calidad argentina están a la altura de las exigencias de Hollywood.

De Miranda Priestly a Simone Ashley: La resignificación del diseño

En la industria del cine, como en la moda, los cambios de último momento son moneda corriente. Aunque la prenda fue concebida para la jefa editorial de Runway, los giros del guion decidieron que su destino fuera otro. Lejos de quedar guardada en un perchero, la pieza encontró una nueva y vibrante protagonista: Simone Ashley, la estrella de Bridgerton.

En la piel de Ashley, el sweater de Fabiana del Río cobra una nueva vida. Si bien mantiene la sofisticación original, la frescura de la joven actriz le aporta un aire contemporáneo que encaja perfectamente con la nueva etapa de la historia. Esta transición no hace más que confirmar la versatilidad del diseño de Del Río: una prenda capaz de vestir a una leyenda del cine y, al mismo tiempo, a la nueva generación que marca el pulso de la cultura pop.

Argentina en el mapa del lujo global

La participación de Fabiana del Río en una producción de este calibre funciona como una carta de presentación potente para toda una generación de creativos locales. En una era donde el “lujo silencioso” y la autenticidad son los valores más buscados, el diseño argentino —caracterizado por su atención al detalle y sus materiales nobles— encuentra una vidriera inmejorable.

Un legado que trasciende la pantalla

Más allá de los créditos finales, la presencia de Fabiana del Río en “El Diablo Viste a la Moda 2” es un recordatorio de que la moda es un lenguaje universal. Su capacidad para interpretar tendencias y ejecutarlas con maestría artesanal ha colocado a la Argentina en el epicentro de la estética cinematográfica. Este invierno 2026, cuando las luces se enciendan en las salas de cine, el mundo no solo verá ropa; verá el resultado de una visión sofisticada que nació en el sur y conquistó el olimpo del estilo.