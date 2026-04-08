¿Expulsión en puerta? Tamara Paganini le dio un fuerte pelotazo en el rostro a Pincoya y estalló el escándalo en Gran Hermano

Tamara Paganini protagonizó un violento incidente contra Pincoya, dejando a la participante chilena herida y al público exigiendo una sanción ejemplar.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus horas más críticas. Tras la reciente salida de Andrea del Boca, un nuevo episodio de violencia física puso en alerta a la producción de Telefe. En esta oportunidad, Tamara Paganini protagonizó un violento incidente contra Pincoya, dejando a la participante chilena herida y al público exigiendo una sanción ejemplar.

Un golpe directo al rostro

Todo ocurrió durante una actividad recreativa propuesta por la producción. En medio del juego, la tensión acumulada entre ambas jugadoras estalló cuando Tamara Paganini lanzó una pelota que impactó de lleno en el ojo de Pincoya.

La reacción de los demás “hermanitos” fue de absoluto shock y preocupación, mientras que la jugadora chilena, visiblemente afectada por el dolor y la indignación, se dirigió inmediatamente al confesionario para denunciar la agresión. Las cámaras captaron el momento exacto del impacto, el cual se volvió viral en cuestión de minutos, alimentando el debate sobre si se trató de un accidente o de un acto deliberado.

Una rivalidad sin límites

Este episodio es el pico de una relación que viene deteriorándose desde hace semanas. Tamara Paganini, quien se encuentra alineada al grupo de Solange Abraham, mantiene una guerra declarada contra Pincoya. La división en la casa es total y los constantes roces verbales parecen haber pasado al plano físico, generando un clima de convivencia insostenible.

Incluso, en las últimas horas circularon versiones en redes sociales sobre otros supuestos intentos de agresión, lo que aumentó la presión sobre el “Big Brother” para que tome cartas en el asunto.

El pedido de expulsión en las redes

En X (antes Twitter), los seguidores del programa no tardaron en manifestarse con el hashtag #ExpulsiónParaTamara. Miles de usuarios consideran que el golpe fue intencional y que la producción no debe dejar pasar un acto de agresión física, independientemente de que haya ocurrido durante una competencia.

Por estas horas, la producción analiza las cintas y se espera que Santiago del Moro anuncie una decisión clave en la gala de esta noche por El 9 Televida. ¿Habrá una triple sanción o será el final del camino para la emblemática participante de la primera edición?