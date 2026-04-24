Explotó Gran Hermano: gritos, lágrimas y una fractura irreversible en el grupo de Brian Sarmiento

Lo que debía ser una prueba semanal de destreza con el dominó gigante terminó en una batalla campal entre los integrantes del grupo “Bomba Atómica”. El fracaso en el juego fue el detonante de una feroz discusión entre Brian Sarmiento y Luana Fernández.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus horas más críticas. Lo que debía ser una prueba semanal de destreza con el dominó gigante terminó en una batalla campal entre los integrantes del grupo “Bomba Atómica”. El fracaso en el juego fue el detonante de una feroz discusión entre Brian Sarmiento y Luana Fernández, que terminó con acusaciones de traición, viejos rencores y a Solange Abraham desconsolada.

El detonante: “Todo es culpa mía”

La tensión estalló cuando las fichas de dominó cayeron en el sector que custodiaba Luana. Brian no tardó en señalarla como la responsable de que toda la casa se quedara con la mitad del presupuesto para comida. La modelo, cansada de los reproches, respondió con ironía: “Todo es culpa mía, yo soy la culpable de todo”.

Sin embargo, la pelea subió de tono cuando Luana le recriminó al exfutbolista su cambio de actitud en las últimas semanas. La respuesta de Sarmiento fue letal: “¿Cómo voy a ser el mismo si lo único que hacés es pensar en vos?”. Brian acusó a su compañera de no tener lealtad grupal y de haber utilizado a Zunino solo para generar un “shippeo” que le permitiera avanzar en el juego.

Guerra de bandos: Solange vs. Tamara

El conflicto no quedó entre ellos dos. La casa se dividió inmediatamente: Solange Abraham saltó en defensa de Luana, mientras que Tamara Paganini respaldó con dureza la postura de Brian. El cruce entre las dos mujeres más fuertes de la casa fue subido de tono: Solange calificó a Tamara de “ordinaria”, mientras que la finalista de la primera edición se burló de sus reclamos.

Luana, por su parte, dejó en claro que la alianza está rota con una frase lapidaria hacia Tamara: “Igual quedate tranquila que no te iba a salvar a vos”.

Lágrimas y recuerdos dolorosos

En medio del caos, la que peor la pasó fue Solange. La intensidad de los gritos y las acusaciones la desbordaron emocionalmente. El clima de hostilidad la llevó a recordar su antigua y dolorosa discusión con Andrea del Boca, reviviendo el momento en que la actriz mencionó a su hija.

Entre lágrimas, Solange volvió a mostrarse vulnerable ante una casa que parece haber perdido toda capacidad de convivencia pacífica. Con este panorama, el grupo “Bomba Atómica” llega a la eliminación del lunes totalmente fragmentado y con sus líderes enfrentados a muerte.

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