Expectativa y misterio por la remodelación de la nueva casa de Gran Hermano, generación dorada

El adiós a la clásica pileta de la casa y un cráter que generó misterio en torno a las nuevas instalaciones de la casa más famosa del país que verá pasar a la “generación dorada” el próximo 02 de febrero de 2026 hacen crecer la expectativa de lo que se viene en la pantalla de El 9 Televida.

Santiago del Moro, una vez más, encendió la expectativa al mostrar las primeras imágenes de la renovada casa de Gran Hermano, Generación Dorada, y un detalle no pasó desapercibido: la tradicional piscina desapareció y en su lugar apareció un llamativo pozo en el jardín. El cambio arquitectónico despertó sorpresa, teorías y debate inmediato entre los fanáticos del reality, que volverá a la pantalla en Mendoza por El 9 Televida desde el próximo 2 de febrero.

Las imágenes compartidas por el conductor en redes sociales se viralizaron en cuestión de minutos. Allí confirmó las modificaciones y anticipó que esta edición marcará “un antes y un después” en la historia del programa. El misterio en torno a la función del pozo alimentó especulaciones y reforzó el interés por una temporada que promete reglas y dinámicas inéditas.

En paralelo a las obras, la producción puso en marcha el casting nacional. Cientos de aspirantes se presentaron con la ilusión de integrar la denominada Generación Dorada, enfrentándose a un proceso de selección exigente: grupos reducidos y apenas un minuto para convencer a los productores. La combinación de cambios en la casa y un casting intenso volvió a colocar al reality en el centro de la conversación televisiva.

El impacto del anuncio también alcanzó al mundo mediático. Alex Caniggia deslizó en redes la posibilidad de sumarse al programa, generando un fuerte debate entre seguidores que, en su mayoría, celebraron la idea. Su experiencia previa en realities reavivó las especulaciones sobre una edición que podría reunir a exparticipantes, figuras conocidas y nuevos jugadores.

Semanas atrás, del Moro ya había mostrado el interior de la casa antes de las reformas, acompañado por parte del equipo de producción. En ese entonces, advirtió que se avecinaban transformaciones profundas. Hoy, con la piscina fuera de escena y un pozo como nuevo protagonista, queda claro que Gran Hermano, Generación Dorada apuesta a renovarse desde sus cimientos para volver a atrapar al público.

Con estreno confirmado para el 2 de febrero en El 9 Televida, el reality se prepara para una nueva etapa cargada de expectativa, misterio y un escenario que promete dar que hablar desde el primer día.