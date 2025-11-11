Exclusivo: Johnny Depp estuvo con Vero Lozano y relató cómo llegó su nuevo proyecto cinematográfico a sus manos

El actor y director estadounidense pasó por Cortá Por Lozano y contó detalles de su nuevo proyecto, Modigliani, tres días en Montparnasse.

Y finalmente, el martes 11 de noviembre llegó y Johnny Depp estuvo con Vero Lozano en Cortá Por Lozano, el programa que El 9 Televida emite en sus tardes. El director de Modigliani, tres días en Montparnasse, reveló que fue el mismísimo Al Pacino quien lo llamó para ofrecerle el proyecto que ahora lo trajo al país para su presentación oficial.

Una multitud esperó al actor en las afueras del estudio donde se emite el programa que produce Kuarzo para Telefé. Algunos disfrazados de Capitán Jack Sparrow, otros como el hombre manos de tijera y muchas personas con presentes para el actor. El cariño del público argentino no faltó en la histórica entrevista que se vio en Mendoza por El 9 Televida.

Johnny Depp confesó que se sentía muy honrado por el cariño y el afecto del público y al respecto reflexionó diciendo que “no sé si alguien se puede acostumbrar, creo que uno se siente bendecido de tener el apoyo de la gente, de ver esa demostración de respeto, de amor y aceptación. La gente me ha mantenido vivo”.

Luego, Vero Lozano lo condujo con sutileza hacia el motivo central de su visita a la Argentina: su nuevo filme “Modigliani, tres días en Montparnasse”, película que lo tiene como director. Al respecto, Depp reflexionó diciendo que “lo mejor de ser un director es no estar en la película. He trabajado con muchos directores y cineastas y es como ser un padre, uno aprende que es lo que no tiene que hacer”.

“¿Por qué elegiste contar esa historia?”, le preguntó Lozano sobre la película. Con total franqueza y mostrándose relajado, Depp le contó, “fue uno de esos momentos que pasan en la vida y no lo entiende de ninguna manera. Un día me sonó el teléfono y era Al Pacino. Me llamó y me dijo ‘Johnny, ¿te acordás de eso de Modigliani que querías hacer?’. ‘Sí, sí me acuerdo’, [le dije]. Y me dijo ‘yo creo que vos lo tenés que dirigir’. Hacía un par de años que no hablaba con él… me hizo una oferta que no podía rechazar y dije ‘me encantaría hacerlo’.

Johnny Depp, además de actuar, dirige cine, también pinta y tiene su banda de música. Tomando este background, Lozano apuntó: “Hay muchas similitudes en la historia de ambos”. A lo que el artista estadounidense respondió: “Hay muchas cosas en las que personalmente me puedo conectar con Modigliani. No me considero un artista o pintor, como mucho puedo pintar en la tela y ver qué pasa”.

Sobre su trabajo de actor, la conductora ahondó en qué lo hace elegir determinados personajes. “Algo me tiene que golpear cuando leo el guión, algo me tiene que decir, algo se concentra y lo llama. Empiezo a pensar ‘cuál es mi interés con ese personaje, cómo podría entrarle yo’, uno empieza a sentir que lo puede hacer. Es como los ingredientes, uno empieza a cocinar una receta y ponemos un poquito de esto, un poquito de lo otro”, explicó con sinceridad.

Jack Sparrow traspasa la pantalla y visita hospitales…

“Es un regalo. Yo quiero ver a estos niños y entender… el haber experimentado cosas con mi hijita y ver lo que se siente… si está la oportunidad de ir y vestirme como Capitán Sparrow e ir al hospital de niños y estar unas horas ahí, tratar de sacarlos un poco de donde están, decirles cosas ridículas, hacer cosas tontas… y eso ayuda. Los padres también están viendo a los niños. El regalo es poder hacer esto”, explicó sobre sus incursiones a los hospitales vestido como uno de los personajes más icónicos para grandess y chicos.

También reveló su amor por Barbie y la opéra y cómo la paternidad te cambia las prioridades. Prometió que comerá muchas empanadas y que disfrutará enormemente de la Argentina.