Evangelina Anderson y una noche de pesadilla en MasterChef Celebrity

La modelo vegetariana enfrentó su peor pesadilla en una gala dedicada a la carne vacuna. Pese a estar al borde del desmayo, logró salvarse en un mano a mano electrizante en la pantalla de El 9 Televida.

La cocina de MasterChef Celebrity vivió este martes una de sus jornadas más crudas y sensibles. Lo que comenzó como una clase magistral sobre el “tesoro patrio”, la carne vacuna, terminó siendo un desafío extremo para Evangelina Anderson, quien debió enfrentar sus convicciones más profundas frente a las cámaras de El 9 Televida. El estudio se transformó en un frigorífico improvisado con tres medias reses colgadas, desatando una angustia total en la participante.

Bajo la conducción de Wanda Nara, los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular presentaron a especialistas encargados de despostar las piezas en vivo. Para Evangelina, vegetariana desde su nacimiento, el uso de sierras y cuchillos fue, en sus propias palabras, “una tortura”. El malestar fue tan evidente que la modelo debió intercambiar su lugar con el Chino Leunis para alejarse de la escena y evitar una descompensación. “Pienso en cosas lindas para no faltar al respeto a los carniceros”, confesó con los ojos empañados.

Sin embargo, el profesionalismo se impuso al dolor. A pesar de la “pesadilla”, la modelo cocinó una entraña con papines y ensalada tabbouleh. Al presentar su plato, lo bautizó como “FLIE”, una sigla en honor a sus hijas y las de Wanda Nara, sellando así la reconciliación definitiva entre ambas. “Somos como una familia”, acotó la conductora, visiblemente emocionada por el gesto de su amiga.

La devolución del jurado fue agridulce: elogiaron el sabor de su “dressing Anderson” y la frescura de la ensalada, aunque cuestionaron el exceso de guarnición. Pese a los errores técnicos, su entereza fue recompensada. En un duelo final cargado de nerviosismo contra Marixa Balli, el tribunal decidió salvar a la modelo. Así, Evangelina Anderson asegura su continuidad en el certamen, demostrando que su compromiso con la competencia es más fuerte que sus propios miedos.

