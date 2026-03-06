Evangelina Anderson rompió en llanto y habló en Cortá Por Lozano tras la pelea con Ian Lucas

La modelo atravesó un momento de profunda angustia tras la viralización de imágenes donde se la vio a los besos con el influencer. Visiblemente afectada, la participante de MasterChef Celebrity aclaró que el episodio fue insignificante y relató el impacto emocional que sufrió su familia.

El escándalo estalló este viernes cuando se difundieron capturas de Evangelina Anderson junto al youtuber Ian Lucas en un contexto de festejo. Aunque el joven publicó un comunicado donde destacó la importancia de ese vínculo y aseguró que “fue real”, la exesposa de Martín Demichelis salió al cruce con una versión opuesta. La modelo explicó que todo sucedió a la salida de una fiesta que organizó el cantante Luck Ra, donde, en un clima de bromas entre un grupo de amigos, surgió un intercambio de “picos” que no expresó ningún sentimiento ni marcó el inicio de una relación formal.

Durante su participación en Cortá por Lozano, la panelista se quebró al recordar la conversación que mantuvo con su hijo mayor, Bastian Demichelis. El adolescente, afectado por la exposición mediática de su madre, le preguntó directamente qué fue lo que pasó tras ver las imágenes en internet. Evangelina confesó que fue sumamente doloroso tener que dar explicaciones sobre algo que ella consideró una “pavada”, pero que terminó dañando la salud mental de sus hijos, quienes, a diferencia del público, no olvidaron lo que se dijo en los medios.

La modelo fue tajante al marcar distancia de las interpretaciones del influencer y aseguró que no pudo reconocer un vínculo que para ella nunca pasó.

Evangelina Anderson reflexionó sobre el peso de la fama y cómo la construcción de un romance inexistente hirió a su entorno más íntimo. La situación se volvió crítica para la rubia, quien manifestó sentirse sola en la tarea de resguardar el equilibrio emocional de los menores mientras cargó con el peso de la exposición pública y sus compromisos laborales en la televisión.

Este viernes, mientras los mendocinos se preparaban para disfrutar de la Vía Blanca, el drama de la modelo acaparó la atención de los seguidores de El 9 Televida.

Anderson insistió en que su prioridad fue el bienestar de su hogar y lamentó que un juego informal en una reunión privada terminara en un escándalo que la obligó a dar explicaciones desgarradoras.

La determinación de la participante de MasterChef fue clara: protegió a su familia de las especulaciones y dejó sentado que, más allá de una foto sacada de contexto, no existió ninguna historia de amor con el youtuber.