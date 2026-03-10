Eva De Dominici apareció en silla de ruedas, ¿qué pasó con la actriz?

La actriz argentina aclaró su situación desde Los Ángeles luego de que se viralizara su traslado asistido en un aeropuerto. Tras una cirugía estética que se complicó con un cuadro respiratorio y en medio de fuertes versiones de separación de Eduardo Cruz.

La salud de Eva De Dominici generó una fuerte alarma en los medios nacionales durante las últimas horas. La ex Patito Feo viajó a Buenos Aires en febrero para filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia, una cirugía reconstructiva derivada de una gigantomastitis que sufrió durante su embarazo. Aunque la operación resultó exitosa, el postoperatorio se complicó con una bronquitis severa que le provocó un gran desgaste físico, obligándola a utilizar asistencia para poder volar de regreso a Estados Unidos y cumplir con sus compromisos laborales.

A pesar del mal momento vivido, la actriz ya se encuentra en plena actividad y minimiza la gravedad de lo sucedido. “Ya estoy re bien y laburando en Los Ángeles”, afirma Eva en un mensaje enviado a la periodista Fernanda Iglesias, donde aclara que si bien no la pasó bien, los titulares agrandan una situación que ya está bajo control. El uso de la silla de ruedas en el aeropuerto se debe simplemente a un protocolo médico de aptitud para el vuelo, permitiéndole llegar a tiempo para la promoción de Balls Up, su nueva película junto a la megaestrella Mark Wahlberg.

Sin embargo, el bienestar físico de la artista se cruza con un presente sentimental envuelto en misterio. Ante la reciente confirmación de su separación de Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz y padre de su hijo Cairo, De Dominici mantiene una postura defensiva. En sus últimas apariciones, la actriz evita dar detalles sobre la ruptura tras ocho años de relación y pide respeto por su familia, aunque su incomodidad ante las cámaras de televisión deja en claro que atraviesa un proceso personal delicado.

Este martes, el foco de la actriz seguirá puesto en su consolidación dentro de la industria de Hollywood. Mientras intenta dejar atrás los rumores de crisis y los problemas de salud, Eva se prepara para brillar como la villana de su próximo estreno cinematográfico. Los mendocinos que siguen su carrera podrán ver cómo la joven logra transformar las adversidades en un impulso para su trayectoria internacional, demostrando que su prioridad absoluta es su trabajo y el bienestar de su hijo.