Europa en llamas por una “cúpula de calor” del Sahara: alerta roja en seis países y decenas de muertos por temperaturas extremas

Impulsado por el anticiclón africano, el fenómeno atrapa al continente con máximas de hasta 46°C. Francia registró un récord histórico y ya hay al menos 45 víctimas fatales en la región, la mayoría por ahogamientos al intentar refrescarse.

Una dramática e histórica ola de calor mantiene en vilo a buena parte de Europa occidental y central. El fenómeno, provocado por una “cúpula de calor” —una masa de aire cálido proveniente del desierto del Sáhara que avanza hacia el norte y quedó “estancada” debido al potente sistema de alta presión conocido como anticiclón africano— está aniquilando récords térmicos, colapsando servicios y obligando a las autoridades de al menos seis países a emitir alertas rojas por “peligro extraordinario”.

Las consecuencias más graves se registran en Francia, que vive el panorama más crítico de la región. El primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó que al menos 40 personas murieron ahogadas desde el 18 de junio al intentar refrescarse en ríos, canales y zonas sin vigilancia. A este trágico balance se suma la muerte de dos niños de dos y cuatro años, hallados deshidratados dentro del auto familiar en el sureste del país.

Francia bate récords y apaga un reactor nuclear

Según informó la agencia meteorológica nacional Météo-France, el país galo registró su día más caluroso de la historia con un promedio nacional de 29,8°C, alcanzando un pico extremo de 44,3°C en Pissos (Landes) y 40°C en ciudades como Nantes. Además, la noche del lunes al martes fue la más calurosa desde que se iniciaron los registros en 1947, con un indicador térmico nocturno que promedió los 21,6 °C.

El Gobierno francés extendió la alerta roja a 54 de sus 96 departamentos continentales —alcanzando a unos 39 millones de habitantes— y ordenó el cierre de cerca de 1.350 escuelas. La crisis climática afectó incluso al sistema energético: la planta nuclear de Golfech, ubicada cerca de Toulouse, debió apagar uno de sus reactores debido a que el agua del río Garona, utilizada para la refrigeración, superó el límite permitido de 28 °C. En paralelo, el servicio de transporte ferroviario recomendó posponer viajes no esenciales ante el riesgo de que las vías cedan, dado que sobre la superficie de los rieles las temperaturas superan los 50 °C.

Alerta máxima desde España hasta el Reino Unido

El impacto de la cúpula sahariana se extiende con fuerza por todo el continente:

España: La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a casi todo el país bajo alerta roja por temperaturas de hasta cinco y diez grados por encima de lo habitual, con máximas que rozan los 44 °C en el centro y noreste, y registros de 40 °C en San Sebastián (el doble del promedio para la época). Debido al riesgo extremo de incendios, se impusieron restricciones al uso de fuegos artificiales durante las tradicionales fiestas de San Juan en Cataluña.

Italia: El Ministerio de Salud declaró la alerta roja en 15 ciudades principales —incluyendo Roma, Milán, Turín y Venecia—. En la capital italiana, los turistas colmaron las fuentes públicas para hidratarse ante marcas superiores a los 35 °C, mientras las autoridades aconsejan no salir a la calle durante las horas pico.

Alemania: El calor ya se cobró la vida de cinco personas por accidentes de natación en lagos de Baviera y el mar Báltico. En tanto, el oeste del país espera máximas de 40 °C para el fin de semana, mientras que en Berlín, severas tormentas eléctricas obligaron a evacuar el festival Fête de la Musique .

Reino Unido: La Met Office emitió una inusual alerta roja para Inglaterra y Gales ante previsiones de hasta 39 °C. Especialistas advierten que los récords históricos de junio serán “aniquilados”, en un escenario que ya dejó más de 3.000 rayos caídos sobre Londres en solo dos horas, acompañados por inundaciones y cortes de luz.

Bélgica, Suiza y Luxemburgo: activaron alertas rojas similares. En territorio belga se cancelaron trenes en hora pico y colegios linderos a Bruselas trasladaron los exámenes finales a los edificios de las iglesias locales buscando temperaturas más bajas.

¿Qué es una cúpula de calor y cuál es el rol del cambio climático?

El doctor Akshay Deoras, investigador del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading (Inglaterra), comparó conceptualmente este fenómeno con una “enorme tapa atmosférica”. El sistema de alta presión no solo impide la formación de nubes permitiendo un sol implacable, sino que comprime el aire hacia el suelo, calentándolo de la misma forma en que se comprime el aire dentro de una bomba de bicicleta.

Los científicos advierten que la intensidad y duración de estas olas de calor —los períodos cálidos duplicaron su extensión en los últimos 50 años— están directamente ligadas al cambio climático provocado por la actividad humana y la quema de combustibles fósiles. De hecho, de las 51 olas de calor sufridas por Francia desde 1947, 34 ocurrieron a partir del año 2000.

De acuerdo con el servicio climático europeo Copernicus, Europa es el continente que se calienta más rápido en todo el planeta, haciéndolo al doble del ritmo global desde la década de 1980. El mundo actual es 1,4 °C más cálido que a fines del siglo XIX, pero con las políticas actuales el calentamiento global podría rozar los 3 °C para fin de siglo, lo que obligará a reestructurar las edificaciones de países como el Reino Unido o Suiza, cuyas infraestructuras actuales no están preparadas para resistir el calor extremo.