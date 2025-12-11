Eugenia Tobal quedó eliminada de MasterChef Celebrity

La actriz hizo una preparación que no convenció al jurado y se convirtió en la octava eliminada del reality conducido por Wanda Nara.

Eugenia Tobal se convirtió en la nueva eliminada de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity, el programa más visto de las noches de El 9 Televida, tras presentar un revuelto Gramajo que no logró convencer al jurado. La actriz expresó desde el inicio sus dudas sobre el plato, especialmente por haber utilizado dos tipos de huevo, el ingrediente central de la octava gala de eliminación.

“Me perdí un poco al pensar la receta. Opté por algo seguro, algo que me recuerda a casa porque a mi papá le encanta. No me di cuenta y mezclé huevos, incluí uno de pato que encima me costó abrir”, explicó Tobal antes de la degustación.

Donato de Santis fue el primero en marcarle que el revuelto estaba “denso y seco”, además de excedido en sal. A su turno, Santiago Giorgini —quien reemplazó a Damián Betular— detalló que el Gramajo requiere un equilibrio de texturas que no apareció en el plato. “En un revuelto Gramajo uno tiene que encontrarse con distintas sensaciones: un huevo cremoso, una papa crocante. Aquí todo está demasiado similar”, señaló el chef.

A pesar de las críticas culinarias, tanto Donato como Wanda Nara destacaron la calidez y fortaleza de Eugenia. El italiano le aseguró que extrañará tanto a ella como a su hija Emma: “Gran actriz, cocinera y madre. Solo el plato queda afuera; vos quedás en nuestro corazón”.



La conductora, por su parte, destacó la resiliencia de la participante: “No te conocía y me parecés una gran profesional. Sos un ejemplo para todas las mujeres. Viviste cosas durísimas y aun así sos un modelo para nuestros hijos”.

El peor desempeño de la noche estuvo entre el plato de Tobal y el de Sofía “La Reini” Gonet, quien presentó unas cintas a la carbonara cuyo huevo, según Germán Martitegui, “se secó por completo”, dejando una salsa inexistente. Sin embargo, el jurado decidió que la preparación menos lograda era la de Eugenia, decisión que provocó lágrimas entre varios participantes.

“Fue un placer tenerte. Cocinás muy bien. Te deseo lo mejor y que seas feliz”, cerró Martitegui en su despedida.

