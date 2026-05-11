Estuvo picante la cena de Gran Hermano: Cinzia fulminó a Emanuel con una acusación explosiva

El conflicto estalló cuando Cinzia Francischiello, recientemente reincorporada al reality de El 9 Televida, enfrentó cara a cara a Emanuel Di Gioia, calificándolo de “narcisista, machista y cagón”.

Este domingo 10 de mayo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más violentas a nivel verbal durante la cena compartida con Santiago del Moro. El conflicto estalló cuando Cinzia Francischiello, recientemente reincorporada al reality de El 9 Televida, enfrentó cara a cara a Emanuel Di Gioia, calificándolo de “narcisista, machista y cagón”.

El cruce se produjo en el marco de una dinámica donde los jugadores debían elegir a quién querían fuera de la competencia, lo que desató un clima de máxima tensión y silencio absoluto entre los presentes.

Cinzia argumentó que el juego de su compañero se basa en utilizar a los demás como “guardaespaldas” para resguardarse y lanzarlos al frente ante el peligro. La participante venezolana fue letal al asegurar que Emanuel se siente acorralado al notar que su estrategia ya no funciona, especialmente tras la salida de aliados clave. “No necesitás a una persona como él para brillar”, le advirtió Cinzia a Yanina Zilli, instándola a jugar de forma individual.

La respuesta de Emanuel y el complot en la ducha

Por su parte, Emanuel Di Gioia intentó desestimar los ataques afirmando que su compañera solo busca un “versus” con él para ganar protagonismo. Sin embargo, el jugador se mostró visiblemente incómodo y aislado, ya que casi nadie en la casa salió en su defensa, a excepción de un gesto de apoyo de Gladys La Bomba Tucumana.

A este escándalo se sumó una grave acusación de Emanuel contra Manu. Según el participante, existe una conducta tramposa en el sector de las duchas, donde los jugadores se sacarían los micrófonos para realizar complots ilegales. Emanuel aseguró haber visto movimientos sospechosos de expresión corporal y advirtió a Zunino que está dispuesto a exponer estas jugadas desleales ante la producción de El 9 Televida para que el público tome cartas en el asunto.

No te quedés afuera de la eliminación de este lunes al término de Bahar en El 9 Televida.