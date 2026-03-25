Estrés laboral y lesiones físicas: el cuerpo como espejo

A menudo solemos separar el cansancio mental de las dolencias corporales, tratándolos como compartimentos estancos. Sin embargo, la ciencia es categórica: el estrés laboral crónico es uno de los mayores predictores de lesiones físicas y accidentes en el entorno de trabajo.

Cuando la mente se ve sobrepasada por la presión, el cortisol y la adrenalina mantienen al cuerpo en un estado de “alerta permanente” que debilita tejidos, altera la coordinación y nubla el juicio. Comprender esta conexión es el primer paso para diseñar un plan de vida que priorice la salud integral antes de que el agotamiento se convierta en una enfermedad incapacitante.

“El estrés no es solo una sensación de agobio; es una respuesta fisiológica compleja. En el contexto laboral, cuando las exigencias superan nuestras capacidades de respuesta de manera sostenida, el cuerpo comienza a ‘gritar’ lo que la mente intenta ignorar”. apunta el médico deportólogo Pablo Gastaldi.

-¿Cómo el estrés se convierte en una lesión?

La relación entre la presión psicológica y el daño físico se manifiesta a través de tres vías principales:

-Tensión muscular sostenida: Ante el estrés, el cuerpo se prepara para la ‘lucha o huida’. Los músculos de los hombros, el cuello y la espalda permanecen contraídos. Esta falta de relajación reduce el flujo sanguíneo, provocando contracturas crónicas, cervicalgias y lumbalgias que pueden derivar en hernias o desgarros ante el mínimo esfuerzo.

-Alteración de la propiocepción y concentración: El estrés crónico afecta la atención. Un trabajador estresado pierde la noción precisa de su cuerpo en el espacio (propiocepción), lo que aumenta el riesgo de caídas, tropiezos o errores en el manejo de herramientas, provocando accidentes laborales directos.

-Inflamación y respuesta inmune: El cortisol elevado de forma constante es proinflamatorio. Esto significa que los tendones y ligamentos se vuelven más susceptibles a sufrir tendinitis o inflamaciones articulares que tardan mucho más tiempo en sanar”.

Causas del estrés que lesiona

Sobrecarga de tareas: La sensación de no llegar nunca al final de la lista de pendientes.

La sensación de no llegar nunca al final de la lista de pendientes. Ambiente tóxico: Conflictos con colegas o superiores que generan un estado de ansiedad constante.

Conflictos con colegas o superiores que generan un estado de ansiedad constante. Falta de control: No poder decidir sobre los tiempos o métodos de trabajo propios.

No poder decidir sobre los tiempos o métodos de trabajo propios. Inseguridad laboral: El miedo al despido mantiene al sistema nervioso en un estado de pánico latente.

Tratamiento y recuperación

“Cuando la lesión ya está presente, el tratamiento debe ser interdisciplinario. No basta con un analgésico o fisioterapia si la causa raíz (el estrés) permanece intacta”, aconseja Gastaldi.

Kinesiología y reeducación postural: Para aliviar el daño físico y aprender a movernos sin tensión.

Para aliviar el daño físico y aprender a movernos sin tensión. Terapia cognitivo-conductual: Para gestionar los pensamientos que disparan la ansiedad.

Para gestionar los pensamientos que disparan la ansiedad. Pausas activas: Incorporar movimientos de estiramiento y respiración cada 45 minutos durante la jornada.

La importancia de un “plan de Vida” preventivo

“El estrés crónico es peligroso porque es silencioso hasta que colapsa el sistema. Para evitar enfermar, es vital armar un plan de contingencia personal:

-Establecer límites claros: Aprender a decir ‘no’ y desconectar digitalmente al terminar el horario laboral. El cerebro necesita periodos de inactividad total para regenerar tejidos.

-Actividad física no competitiva: El ejercicio libera endorfinas que contrarrestan el cortisol, pero debe ser placentero, no una obligación más que sume presión.

-Higiene del sueño: El cuerpo repara las microlesiones musculares durante el sueño profundo. Sin descanso de calidad, la lesión es inevitable.

-Alimentación consciente: Evitar el exceso de cafeína y azúcares que mantienen el sistema nervioso en un estado de sobreexcitación artificial.

Vivir mejor para no enfermar

Según Gastaldi “no estamos diseñados para vivir en un estado de emergencia perpetuo. El estrés laboral crónico es un asesino lento que erosiona nuestra estructura física. Armar un plan para vivir lo mejor posible no es un lujo ni un acto de egoísmo; es una necesidad biológica. Escuchar las pequeñas señales del cuerpo —un dolor de cabeza recurrente, una molestia en la espalda, un tic en el ojo— puede ser la diferencia entre una pausa necesaria y una licencia médica prolongada. Al final del día, ninguna meta profesional vale nuestra integridad física”.

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