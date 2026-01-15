Estreno turco del 2026 en El 9 Televida: “Bahar ¿Estás lista para despertar?”

Desde el próximo 21 de enero a las 22:15 horas, llega a El 9 Televida la historia que te acompañará este año: “Bahar ¿Estás lista para despertar?”

La vara está alta. Es que la megaestrella del paquete turco de El 9 Televida es Amor a Cualquier Precio, como se conoce a nivel internacional, Yalı Çapkını, pero con el final de la historia de Seyran y Ferit a la vuelta de la esquina… Bahar precalienta para entrar en su reemplazo.

Bahar, la telenovela turca que Telefe venía anunciando hace meses, pero nunca irrumpía en pantalla. Pues ya tiene fecha. El próximo miércoles 21 de enero a las 22.15 horas se podrá ver por El 9 Televida.

“Bahar ¿Estás lista para despertar?” está protagonizada por Demet Evgar y nos mostrará una trama de superación personal, conflictos y traiciones que espera no dejar indiferente a ningún espectador.

Estrenada en Turquía en 2024, Bahar está basada en la serie surcoreana Doctora Cha (disponible en Netflix) y en varios países está retitulada como Renacer. Aquí llegará con su título original, que responde al nombre del personaje central.

En la historia nos presentarán a Bahar, una ama de casa que hace 20 años abandonó sus estudios para convertirse en médica para ser un pilar fundamental en su familia. Pero luego de darse cuenta de una grave enfermedad que pone en peligro su vida, Bahar intentará cambiar radicalmente sus rutinas, y esto generará muchos enfrentamientos en su hogar.

Ella comenzará a trabajar con su esposo, Timur, el cirujano jefe del hospital, y su hijo, Aziz; pero no será del agrado del resto de su familia. Pese a todo esto, en su nueva vida, Bahar conocerá algunas verdades sobre su marido y la vida oculta que lleva con otra mujer. ¿Cómo hará para cuidar su salud y seguir adelante? Es la pregunta que responderemos viendo esta nueva telenovela turca.

Desde su debut, fue uno de los grandes éxitos de la ficción en Turquía: se estrenó en el canal Show TV el 13 de febrero de 2024, con una emisión semanal los martes. Lideró cómodamente su franja. La primera temporada finalizó el 11 de junio de 2024, la segunda fue del 24 de septiembre al 24 de diciembre de 2024, cuando se hizo una pausa para retomar la trama el 14 de enero de 2025.