Estreno en El 9 Televida: llega “Camino a Casa”, el nuevo programa de Cristina Pérez

El 9 Televida está de estreno. Este viernes 14 de noviembre a las 23 horas llega un nuevo programa que te emocionará y te mostrará un lado desconocido de grandes figuras de la televisión argentina. De la mano de Cristina Pérez, podrás vivir el “Camino a Casa” por los lugares de su infancia, en un viaje íntimo y emotivo por los recuerdos que marcaron su historia.
La conductora invita a personalidades argentinas a viajar a su barrio o ciudad natal para recorrer junto a ellas el camino desde su colegio hasta su casa, explorando su infancia y sus recuerdos.
El programa busca mostrar un viaje emocional y personal, donde los famosos reflexionan sobre sus orígenes y trayectoria, en un camino a su niñez. “Camino a casa”muestra, a través del recorrido, un lado más personal e íntimo de los famosos, explorando sus raíces y el impacto que estas han tenido en su vida.
Este viernes, la primera invitada es Cris Morena, en un viaje que promete muchos recuerdos y grandes emociones. El ciclo tendrá otras figuras para recorrer junto a ellas el camino a casa: Lizy Tagliani, Georgina Barbarossa, Soledad y Marley.
Con este esperado estreno la grilla de programación de las noches de El 9 Televida queda de la siguiente manera. Anotá.
21.00 horas Noticiero 9 Ed. Central
22.15 horas Amor a cualquier precio
23.00 horas Camino a casa
23.45 horas Por el Mundo
00:30 horas Noticiero 9 Edición medianoche
Este viernes a las 23 horas no te pierdas el estreno del nuevo programa de Cristina Pérez, Camino a Casa.