Estreno en El 9 Televida: llega “Camino a Casa”, el nuevo programa de Cristina Pérez

El próximo viernes 14 de noviembre a las 23:00 horas llega “Camino a casa” a El 9 Televida, el nuevo programa conducido por Cristina Pérez.

El 9 Televida está de estreno. Este viernes 14 de noviembre a las 23 horas llega un nuevo programa que te emocionará y te mostrará un lado desconocido de grandes figuras de la televisión argentina. De la mano de Cristina Pérez, podrás vivir el “Camino a Casa” por los lugares de su infancia, en un viaje íntimo y emotivo por los recuerdos que marcaron su historia.

La conductora invita a personalidades argentinas a viajar a su barrio o ciudad natal para recorrer junto a ellas el camino desde su colegio hasta su casa, explorando su infancia y sus recuerdos.

El programa busca mostrar un viaje emocional y personal, donde los famosos reflexionan sobre sus orígenes y trayectoria, en un camino a su niñez. “Camino a casa”muestra, a través del recorrido, un lado más personal e íntimo de los famosos, explorando sus raíces y el impacto que estas han tenido en su vida.

Este viernes, la primera invitada es Cris Morena, en un viaje que promete muchos recuerdos y grandes emociones. El ciclo tendrá otras figuras para recorrer junto a ellas el camino a casa: Lizy Tagliani, Georgina Barbarossa, Soledad y Marley.

Con este esperado estreno la grilla de programación de las noches de El 9 Televida queda de la siguiente manera. Anotá.

21.00 horas Noticiero 9 Ed. Central

22.15 horas Amor a cualquier precio

23.00 horas Camino a casa

23.45 horas Por el Mundo

00:30 horas Noticiero 9 Edición medianoche

Este viernes a las 23 horas no te pierdas el estreno del nuevo programa de Cristina Pérez, Camino a Casa.