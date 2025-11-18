“Estoy recaliente, no quiero hablar”: cuestionó al jurado y desató un explosivo cruce en MasterChef Celebrity

El Chino Leunis se cansó de las observaciones de Martitegui y se notó. Mirá lo que pasó en MasterChef Celebrity en El 9 Televida.

El tenso momento que protagonizaron el Chino Leunis y Germán Martitegui fue lo más destacado de la gala que este lunes emitió El 9 Televida de MasterChef Celebrity. La consigna sin referencia visual final fue lo que terminó desatando el cruce verbal entre el conductor y el cocinero. Acá todos los detalles de los cuestionamientos, de un lado y del otro, que encendieron la noche.