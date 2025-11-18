“Estoy recaliente, no quiero hablar”: cuestionó al jurado y desató un explosivo cruce en MasterChef Celebrity

El Chino Leunis se cansó de las observaciones de Martitegui y se notó. Mirá lo que pasó en MasterChef Celebrity en El 9 Televida.
El tenso momento que protagonizaron el Chino Leunis y Germán Martitegui fue lo más destacado de la gala que este lunes emitió El 9 Televida de MasterChef Celebrity. La consigna sin referencia visual final fue lo que terminó desatando el cruce verbal entre el conductor y el cocinero. Acá todos los detalles de los cuestionamientos, de un lado y del otro, que encendieron la noche.
Para contextualizar, Donato de Santis fue el encargado de plantear el desafío de la noche del lunes. Los participantes debían hacer su receta del saltimbocca a la romana con alcauciles. Así, el cocinero presentó los ingredientes del plato y los pasos a seguir, sobre todo haciendo hincapié en cómo pelar el alcaucil. Sin embargo, nunca mostró su versión final del plato terminado, por lo que nadie tuvo referencia visual de cómo iban las cosas.
Y todo escaló cuando Martitegui se refirió al plato del Chino Leunis como “tatami” por el corte cuadrado de la carne.
Durante la devolución, Martitegui criticó la presentación y enfatizó que el nombre condiciona la forma de corte; Leunis respondió que no era justo opinar sobre un plato cuyo resultado no vio. Wanda Nara intentó calmar el intercambio y planteó que ambos defendían ideas similares sobre el corte desde enfoques distintos
Martitegui señaló que el nombre del plato influye en la forma de presentación y cuestionó el corte cuadrado de la carne por el impacto en el desperdicio. En su devolución, el jurado advirtió sobre la necesidad de optimizar los insumos en cocina profesional y relacionó la estética con la eficiencia
Leunis reaccionó con molestia y reprochó al jurado que opinara sobre un plato que no vio completo: “No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos, no es justo, lo digo con respeto”, dijo el conductor.
Martitegui sostuvo que cortar la carne en cuadrados produce desperdicio, que es lo que se busca eliminar o reducir al máximo en un restaurante, y cuando se corta en cuadrados “estás tirando la mitad de la carne”. Leunis replicó que también se desechó mucho del alcalucil en su plato y defendió su decisión técnica.
Más tarde, Damián Betular y Donato De Santis aportaron observaciones técnicas que tampoco favorecieron al participante. “Acá cocinaste demasiado la carne, cosa que oscureció la harina y cuando le pusiste el vino, la salsa quedó demasiado oscura, por eso quedó casi negrita”, explicó Donato durante su degustación. El Chino intentó defenderse: “Sentí que la carne estaba en un buen punto, que no se había pasado, pero no pude ir en contra de lo que sienten sus paladares, está perfecto”.
Betular fue contundente: “No, no es que se pasó. Se re pasó. Hay algo que no está bien. Hay algo que hace que esté hasta chicloso”. Finalmente, Wanda Nara quiso saber cómo se sentía después de semejante vendaval de críticas. Leunis no disimuló: “Estaba contento con el plato, pero no les gustó. Así que bueno, habrá que seguir mejorando”. Y cerró con la frase que sintetizó todo su enojo:“Estoy recaliente, no quiero hablar”.