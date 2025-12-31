“Estoy con muchas ganas de vivir”, dijo David Kavlin luego de sufrir tres infartos que lo dejaron en Unidad Coronaria

El periodista, que aún permanece internado, grabó un video en donde contó cómo fueron los momentos previos que lo llevaron a estar al borde de la muerte.

El periodista David Kavlin sufrió tres infartos el pasado sábado mientras jugaba un partido de pádel. Desde la Unidad Coronaria, a donde se encuentra internado, grabó un video en donde relata lo que sintió en los momentos previos, y además, hace una reflexión sobre la vida, luego de estar al borde de la muerte.

“Bueno, amigos, quería dedicarles estas palabras a aquellos que se preocuparon, aquellos que rezaron, aquellos que pidieron por un tiempo para poder explicarle un poco más a todos lo que me pasó. Realmente fueron días muy complejos, muy duros, muy tristes, muy difíciles. Pero estoy, estoy vivo y estoy con muchas ganas de vivir”, expresó al dirigirse a familiares, allegados y seguidores a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

El incidente ocurrió el sábado 27 de diciembre mientras jugaba al pádel en el Club Naútico Hacoaj y agradeció a quienes lo socorrieron: “Desde mi hijo, que advirtió lo que me pasaba, hasta cada uno de los socios, amigos, que se pusieron a disposición para que cada segundo valiese mi vida, que hoy la tengo, que hoy puedo respirar y poder seguir contándoles cada cosa que me pasa y todo lo que tengo todavía para vivir”.

El conductor recordó el intenso calor de esa mañana y la advertencia de su cuerpo: “El dolor en el pecho, el dolor en la espalda, la opresión tan grande. Hay que darle importancia a esos síntomas. Eso fue lo que me dio la idea de que yo tenía un infarto y se lo pregunté al médico. Le dije: ‘¿Estoy infartado?’. Me dijo: ‘Sí’.” La rápida respuesta de los presentes fue determinante: “Socios cardiólogos acudieron a mi ayuda, tomaron decisiones importantes. Rápidamente, el club llamó a tres ambulancias.”

El periodista describió el instante en que perdió la conciencia y el equipo del Sanatorio de la Trinidad intervino para salvarle la vida. “Tomás Bernero, gracias al cardiólogo que me salvó la vida. Yo había muerto. En ese momento, no tenía más signos vitales. Fue todo el equipo. Cuando digo Tomás Bernero, digo y todo el equipo cardiológico de urgencia, de guardia, pudo salvarme la vida. Yo no me acuerdo nada de eso. Lo que les estoy contando es porque me fueron relatando. Me desperté en una cama de hospital, no entendiendo absolutamente nada, por más que yo sabía que iba a la Trinidad, pero tenía como imágenes vagas de mi infancia, ¿no? Sentí que estaba en mi dormitorio de los diez años en Salta”.

Para cerrar el video, Kavlin realizó un llamado explícito al autocuidado: “Hay que hacerse chequeos, hay que hacerle caso al corazón y a los síntomas. No tuve en ningún momento ningún episodio coronario previo. Soy una persona muy sana. De hecho, no tengo colesterol, no fumo, no tomo, no consumo drogas, y eso hace que hoy esté a 24 horas ya casi de poder irme del alta hospitalaria, al menos, con todos los cuidados del caso”.