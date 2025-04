“Estoy cansada y voy a hablar”: Cata Gorostidi habló de su trastorno alimenticio en Gran Hermano

La jugadora que ingresó gracias al Golden Ticket que dejó vacante Furia se abrió en una charla con Gabriela y reconoció su problema con la comida. Las redes se movieron entorno a esto.

Desde el regreso de la médica pediatra a “Gran Hermano”, Catalina Gorostidi es centro de mucho de lo que sucede en el reality de Canal 9 Televida. Es que al cambio radical de su físico, sumado a conductas, por los menos cuestionables, en cuanto a su alimentación, llaman la atención y las redes no paran de reflejar esto. Este miércoles todo fue más allá cuando la chica tuvo una explícita conversación con otra de las participantes en el jardín de la casa. Mirá.

Todo se dio este miércoles en un momento de relax entre Cata y Gabriela. Allí la médica lanzó el comentario: “Ya habré engordado como cuatro kilos”, a lo que la otra chica le contestó tajante: “Pará, no empecés a ser neurótica”. Sin inmutarse, la médica respondió con un “No quiero”.

Lejos de dejar la charla allí, la brasilera se arremangó y decidió ir a lo profundo contestándole que “si vos sabés que tenés problemas de alimentación, arreglalos en la mesa también”.

Las actitudes de Catalina a la hora de comer no pasan desapercibidas para los amantes del reality. Desde que regresó al programa los usuarios de X vienen reflejando que “algo no está bien”. Incluso notan que a la hora de comer, todos lo hacen pero ella sólo se dedicar a revolver el plato sin llevsarse casi ningún bocado a la boca.

Cabe destacar que, a mediados de marzo, y a raíz de los constantes comentarios sobre su aspecto físico en redes sociales, la chica decidió grabar un video en su cuenta de Instagram para ponerle fin a las especulaciones.

“Estoy cansada y voy a hablar”, dijo a modo de presentación. Y no se guardó nada: “En todas las publicaciones que estoy subiendo últimamente, que son triunfos que estoy logrando con mucho esfuerzo y dedicación, los mayores comentarios que veo son: ‘Ay qué flaca estás’, ‘ay qué asco que estás’, ‘ay qué anoréxica’”.

“Primero les quiero contar que yo tengo espejo en mi casa y veo cómo estoy o dejo de estarlo. Tengo balanza, tengo una familia, tengo amigos, todo lo que ustedes se preocupan por mí, sé cómo estoy. Desde los 17 años que tengo un problema de alimentación. En su momento tuve anorexia. También vigorexia”, explicó en la grabación que compartió en su perfil.

Y luego añadió que “los trastornos alimenticios son graves, no son una joda. Pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuese la nada misma. Este es mi cuerpo de hoy en día. Yo no puedo subir una foto y retocarla porque es el cuerpo que tengo hoy. Y si no les gustan mis fotos, no hace falta que me ayuden, porque a mí ya me están ayudando”.

“Me dicen ‘sos médica, tenés que dar el ejemplo’. Sí, soy médica. Me lo gané a mucha honra. Me rompí el alma nueve años estudiando. Pero cualquier persona puede tener un trastorno alimenticio. Los médicos también son personas”, dando a entender que más allá de ser médica, primero es persona.

Para cerrar reflexionó: “La salud mental es igual de importante que la salud física. Uno es lindo por lo que lleva dentro. El físico es totalmente secundario”.

Para no perder detalle de las repercusiones de esto y del análisis más profundo del tema no te pierdas la gala de “Gran hermano” este jueves al término de “Yali Çapkini” en Canal 9 Televida.