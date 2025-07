“Estoy cansada jefe”: Con sólo 20 años Aimel deslumbró en La Voz Argentina con su talento musical y todas sus actividades

Aimel Sali cantó un tema de Bruno Mars en La Voz Argentina y consiguió, así, que Lali, Miranda y la Sole se dieran vuelta. Pero lo más impactante de todo llegó luego de su performance, mirá lo que pasó en El 9 Televida.

Aimel Sali cantó Locked out of heaven de Bruno Mars en su audición a ciegas en La Voz Argentina este jueves en El 9 Televida y logró que se dieran vuelta Miranda!, Soledad y Lali, pero lo más sorpresivo de todo llegó cuando la joven comenzó a relatar la cantidad de actividades que a pesar de su corta edad había llevado a cabo. Y a modo de broma el jurado deslizó la frase “estoy cansado jefe”, que en las redes se utiliza para ilustrar esto.

“Sos increíble, ¿qué otras cosas te gustan hacer? Ahora dice ‘cocino de la puta madre’”, le preguntó Lali sorprendida por la historia de la participante. Pero no se esperaba que la respuesta de Aimel fue: “Sí, me gusta cocinar, hice un año de gastronomía también”. Como la artista no le creía, pensando que se estaba sumando al chiste, la joven aclaró: “¡Te lo juro!”.

“Pero Aimel, ¿qué más haces?”, comentó la intérprete de Fanático sin poder ocultar su asombro, y Soledad se sumó: “Pero, ¿cuántos años tenés? ¿En 20 años todo esto? ¿Cómo haces?”. Entonces, la joven participante bromeó: “Sí, todo esto en 20 años, ya tengo 60 de aportes mas o menos, estoy cansada jefe”.

Luego de esto y siguiendo con la tónica desestructurada Ale Sergi propuso una manera diferente para que la participante comunicara con qué equipo se iba. De esta forma todas las sillas, salvo la de Luck Ra que no se pintó de blanco, regresaron a sus posiciones iniciales. La Sole, el duo de Miranda y Lali se taparon sus ojos, y le propusieron a Aimel que ella se acercara al coah elegido y le oprimiera el botón de la silla para hacerla girar de nuevo. Y así lo hizo la futbolista.

Para sorpresa de Lali, la chica caminó por detrás y en el momento menos esperado, la reina del pop argentino se encontraba iluminada de blanco y girando hacia el escenario, mientras, el botón volaba por el aire por la fuerza que le imprimió Aimel al apretarlo. Pero nada de eso importó. Lali salió eyectada de la silla para abrazar a la participante que le daba su voto de confianza al elegirla como coach.

