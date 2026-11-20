La noche temática de Medio Oriente en MasterChef Celebrity sumó un nuevo capítulo de humor y picaresca con Grego Rossello y Nazareno Casero midiendo fuerzas por el amor de Wanda Nara.

La emisión de este jueves a la noche de MasterChef Celebrity, la ambientación oriental y el desafío de preparar comida árabe sirvieron como disparador para un divertido ida y vuelta entre Wanda Nara, Grego Rossello y Nazareno Casero, quienes no dejaron pasar la oportunidad para chicanearse al aire. Entre una “cesta de los deseos”, chicanas ligadas al falafel y el sueño de la conductora de viajar en una alfombra voladora de regreso a Turquía, las cocinas se llenaron de risas en la pantalla de El 9 Televida.

La “cesta de los deseos”, los celos de Grego y la reflexión de Mike Amigorena

La conductora recorrió las estaciones con una “cesta de los deseos” y le advirtió a Nazareno Casero que “todo lo que vos pidas se te cumplirá”. El actor no dudó y pidió “encontrar el amor verdadero”, lo que provocó una reacción inmediata desde atrás de Grego Rossello, entre celos fingidos y bromas al ritmo del menú de la noche: “Basta, Nazareno. Te escupe el falafel, el yogurt…”, lanzó el comediante.

En medio de las risas, Grego redobló la apuesta con ironía sobre la soltería —“¿Tiene 40 años y está soltero? Es una red flag”— para luego deslizar que él estaba en la misma situación y prometer que “no iba a picar más” en futuras escenas de celos entre la conductora y su compañero. Más adelante, al pasar por la estación de Mike Amigorena, el actor dejó un deseo más profundo y familiar: expresó su anhelo de “tener más tiempo para estar con mi hija, contemplar la naturaleza, abrazar” y que el día durara 35 horas en lugar de 24, definiendo al tiempo como “el mejor tesoro”.

El pedido de Wanda para volver a Turquía y el duelo de “Aladdin”

Ya en la recta final de la prueba, cuando quedaban apenas dos minutos de cocina, Wanda Nara compartió una fantasía vinculada a su movida vida personal: “Necesito viajar en una alfombra árabe y volver a Turquía, me quedaron cosas pendientes, voy a ver si puedo traer todo eso que me quedó en la alfombra voladora”.

Acto seguido, la conductora lanzó un desafío directo: “Necesito un príncipe que viaje conmigo, estoy buscando mi Aladdin”. Grego se postuló de inmediato asegurando que él era ese príncipe, pero Nazareno tomó la delantera cantando “Un mundo ideal”. Cuando Wanda le pidió a Rossello que también le dedicara una canción de amor, él se excusó entre risas, concentrado en su plato: “Estoy laburando, perdón”.

Seguí todas las galas, los momentos más divertidos y el minuto a minuto del reality culinario a través de la pantalla de El 9 Televida.