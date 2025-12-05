Estos son los invitados para La Peña de Morfi de este domingo

El clásico de los domingos al mediodía de El 9 Televida te espera con referentes de distintos géneros y una entrevista especial que promete dar que hablar.

Este domingo 7 de diciembre, desde las 13:30 horas, la casa de la música, el clásico de los domingos al mediodía de El 9 Televida, La Peña de Morfi, abre sus puertas para vivir un folklorazo a lo grande, con una grilla de artistas de primer nivel que promete emoción, hits y mucho talento sobre el escenario.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, la gran figura de la jornada será Soledad, la artista más querida del folklore argentino, que llega con todo su carisma y un repertorio cargado de clásicos que atraviesan generaciones. El encuentro contará además con la presencia estelar de Fabiana Cantilo, ícono indiscutido del rock nacional, quien brindará un show a puro hit, repasando los temas que marcaron su extensa y exitosa carrera.

La propuesta también suma a BM, que visitará la casa de la música para presentar su nuevo álbum, en una apuesta que combina lo actual con la esencia popular del encuentro.

Como broche de oro, en la pulpería se vivirá un momento especial con una entrevista imperdible a Fátima Flórez, una de las artistas más talentosas y versátiles del país, que adelantará detalles de su presente profesional y recorrerá anécdotas de su carrera.

El programa mantendrá, como es habitual, su formato variado: habrá secciones de cocina con chefs invitados que prepararán recetas especiales para la ocasión, momentos de humor con comediantes que interactúan con los conductores y el público, y espacios dedicados a la música en vivo, donde cada invitado podrá desplegar su talento. La combinación de estos elementos convierte a La Peña de Morfi en un plan completo para disfrutar un domingo diferente, cargado de ritmo, diversión y buena energía.