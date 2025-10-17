Estos son los invitados de La Peña de Morfi para el Día de la Madre

Este domingo, día de la madre, La Peña de Morfi prepara un programa especial. Mirá quiénes llenarán de música tu mediodía en El 9 Televida.

Un nuevo domingo, una nueva agenda de música y recetas especiales te esperan en la pantalla de El 9 Televida. Es que La Peña de Morfi se prepara para un programa especial en el Día de la Madre. Mirá quiénes llenarán de color y alegría tu almuerzo junto a Lizy Tagliani y Diego Leuco.

Este domingo 19 de octubre, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.

El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia. Barby Franco volverá a su Pulpería, ofreciendo un segmento lleno de interacción con el público y anécdotas que hacen del ciclo un clásico de los domingos.

La agenda musical de este domingo es de alto impacto. Por primera vez en el escenario de La Peña, hará su debut Ke Personajes con un musical imperdible que promete hacer bailar a todos. A ellos se suma la voz inconfundible de Rodrigo Tapari, quien regalará al público todas sus canciones más populares. Además, el programa se dará un verdadero lujo con la presencia del icónico músico Pedro Aznar. El espíritu festivo continuará en La Pulpería, donde recibirán a los participantes más divertidos y carismáticos de Masterchef Celebrity 2025, para repasar las anécdotas más jugosas del reality de cocina. Como es tradición cada domingo, el programa contará con sus secciones infaltables: Ariel Rodríguez traerá lo mejor del deporte, el humor será el broche de oro en la sobremesa del humor con invitados de lujo para cerrar la jornada a pura risa, y por supuesto, las recetas más ricas preparadas por Santiago y Felicitas deleitarán a la audiencia.

No te pierdas, este domingo, La Peña de Morfi en El 9 Televida.