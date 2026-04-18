Estos son los ganadores para ver a Rata Blanca este sábado

La banda argentina de hard rock y heavy metal se presenta este sábado en el Arena Maipú para celebrar los 35 años del disco que los llevó al éxito con un show especial. Estos son los ganadores que podrán disfrutar del evento.

Rata Blanca vuelve a Mendoza con un show que forma parte de la gira por los 35 años de “Magos, espadas y rosas“, disco que los marcó como una de las bandas más importantes del heavy metal en español.

La banda argentina liderada por Walter Giardino regresa a la provincia con un espectáculo que repasa gran parte de su trayectoria, pero con el foco puesto en el álbum de 1990 que los llevó a la masividad. Ese trabajo incluye clásicos que siguen vigentes en sus recitales, como “La leyenda del hada y el mago” y “Mujer amante”, canciones que se transformaron en himnos del género.

A partir del álbum que los llevó al éxito, la banda continuó su camino con materiales como “El camino del fuego” y “La llave de la puerta secreta“, además de giras que los mantuvieron activos dentro y fuera del país.

Esta noche, a las 21 horas, la banda repasará sus mayores éxitos en el Arena Maipú y habrá cinco ganadores del concurso de El 9 Televida que vivirán la experiencia en vivo. Cada ganador se lleva dos entradas.

Ganadores del sorteo de El 9 Televida

En el marco del concurso organizado por El 9 Televida, hay cinco ganadores que asistirán al show en Mendoza, cada uno con dos entradas.

Estos son los ganadores:

Ismael Sanz

Lourdes Ortubia

Luis Franco Rodríguez

Natalí Bravo

Pia Salas

Para coordinar la entrega de las entradas, deberán comunicarse con el área de marketing de Canal 9 Televida al WhatsApp: 2616486900.