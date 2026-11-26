Comenzó una nueva semana en MasterChef Celebrity con un desafío al estilo restaurante, capitanes al mando y un menú de tres pasos en la pantalla de El 9 Televida. Hernán “Mala Fama” Coronel y Marta Fort lideraron los equipos rojo y azul bajo la mirada de Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen.

La nueva semana de MasterChef Celebrity —el reality que se emite en El 9 Televida— arrancó con una dinámica de cocina en brigada, que simuló el funcionamiento de un restaurante y evaluó el trabajo en equipo. El estrés de los equipos alcanzó el mismo nivel que el rating, mirá.

El rol de los capitanes y cómo quedaron formados los equipos

Al presentar la consigna, Dolli Irigoyen explicó la importancia del liderazgo en las grandes cocinas: “En todo restaurante u hotel hay un líder. Es fundamental en las grandes cocinas para coordinar los tiempos en el servicio, vigilar la mise en place, las técnicas de cocción, probar los platos y garantizar que cada servicio se ejecute en tiempo y forma”.

Por haber obtenido la medalla dorada la semana anterior, Hernán “Mala Fama” Coronel tuvo la ventaja de armar los grupos. Para evitar suspicacias, resolvió dividir la formación en la que estaban sus compañeros por mitades: “4 para acá y 4 para allá, porque si elijo uno por uno, parece que tengo preferencia por alguien”.

Así quedaron conformados los equipos:

Equipo rojo: Mala Fama (capitán), Mike Amigorena, Julieta Poggio y Rocío Robles.

Equipo azul: Marta Fort (capitana), Sebastián Presta, Lizy Tagliani y Pablo Giralt.

El menú de tres pasos y las reglas del servicio

Al sonar las tres campanas, cada capitán debió repartir las preparaciones entre sus integrantes y explicarles el paso a paso, contando luego con apenas un minuto para leer y memorizar la receta. Ni Mala Fama ni Marta Fort pudieron manipular ingredientes: su rol se limitó a impartir órdenes y probar los platos durante el servicio.

El menú de tres pasos asignado a ambos equipos fue el siguiente:

Entrada: paté con galleta de olivas y confitura de frutos rojos (a cargo de Rocío Robles y Lizy Tagliani ).

Plato principal: cordero con puré de arvejas y salsa de vino (preparado por Mike Amigorena y Sebastián Presta ).

Postre: mousse de chocolate con frutos rojos y praliné de pistacho (elaborado por Julieta Poggio y Pablo Giralt).

Seguí todas las instancias, los desafíos grupales y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en El 9 Televida.