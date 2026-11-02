Estilo “athleisure”, el legado de Lady Di que sumó Anto Roccuzzo

De los buzos oversize y las calzas de los años noventa a la sofisticación moderna. La fórmula de fusionar prendas deportivas con accesorios de lujo vuelve a consagrarse como la opción definitiva para priorizar el confort sin perder elegancia.

La relación entre la moda y la comodidad ha atravesado una profunda transformación en los últimos años. Lo que antes se limitaba de forma exclusiva al ámbito del entrenamiento o a los momentos de descanso en el hogar, hoy conquistó el centro de la escena urbana. En este escenario, el estilo athleisure —término que fusiona el atletismo con el ocio— se consolida como una de las corrientes estéticas más potentes, demostrando que es perfectamente posible verse impecable mientras se prioriza el bienestar físico.

Sin embargo, esta tendencia no es un invento del siglo XXI. Su gran precursora indiscutida fue Diana de Gales, la recordada Lady Di, quien durante los años noventa convirtió sus salidas del gimnasio en auténticas lecciones de estilo al combinar prendas deportivas con una actitud relajada pero sumamente estudiada. Hoy, figuras globales como Antonela Roccuzzo rescatan ese legado y lo adaptan al presente con una maestría inigualable.

La fórmula maestra: el deporte se cruza con la sofisticación

El secreto principal del athleisure radica en evitar la literalidad. Usar ropa deportiva no significa parecer recién salida de una clase de aerobics; la verdadera alquimia de este estilo reside en el contraste con piezas de otros universos de la moda.

Lady Di descodificó esta regla de oro combinando shorts tipo biker, buzos universitarios amplios y zapatillas blancas con medias altas, pero elevando el conjunto mediante la incorporación de anteojos de sol clásicos y carteras estructuradas de cuero.

En la actualidad, Antonela Roccuzzo reedita ese espíritu en sus apariciones cotidianas. Al apostar por conjuntos de buzos con cierre, calzas de tiro alto y zapatillas de inspiración retro-running —habitualmente respaldadas por su alianza con marcas globales como Adidas—, la rosarina trasciende lo puramente funcional. El truco de su estilismo consiste en sumar complementos de alta gama, abrigos sastreros o marroquinería de lujo que rompen con la informalidad de la base deportiva.

Cinco fórmulas prácticas para adoptar la tendencia

Incorporar esta estética al guardarropa diario no requiere de grandes inversiones, sino de saber combinar inteligentemente las prendas que ya tenemos. Aquí cinco propuestas infalibles:

-El clásico de Diana (Biker y buzo oversize): La combinación insignia de los noventa. Un buzo amplio sumado a calzas cortas, zapatillas y medias altas crea un balance de volúmenes perfecto para los días templados.

-Deporte y marroquinería formal: Llevar un conjunto deportivo neutro y elevarlo de inmediato con una cartera estructurada de líneas clásicas y geométricas.

-El contraste sutil (Calzas y camisa blanca): Intercalar una prenda de sastrería tradicional o una camisa abierta sobre una base deportiva aporta un aire urbano y equilibrado instantáneo.

-Zapatillas técnicas y sastrería: Mezclar calzado de running con un pantalón sastrero de corte recto o un blazer estructurado es el truco definitivo para llevar la comodidad al ámbito laboral o social.

-Apuesta monocromática: Elegir un conjunto deportivo en una misma gama de tonos neutros —como gris melange, negro o azul marino— otorga una armonía visual inmediata que estiliza la figura.

El triunfo del estilo funcional

La vigencia de esta corriente confirma que la moda contemporánea prioriza la vida real. Celebrar la comodidad a través de la mirada atemporal que inauguró Lady Di y que hoy actualizan referentes como Antonela Roccuzzo, demuestra que el verdadero lujo, hoy en día, es sentirse libre y cómoda en nuestra propia piel.