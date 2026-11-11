“Este es el legado”: el hijo de Marcos Camino tomó el acordeón en el recital más difícil de Los Palmeras

Apenas horas después de la trágica noticia que enluta a la música tropical, Los Palmeras tomaron una difícil pero conmovedora decisión: se presentaron en el festival por el 112.° aniversario de Las Lomitas, en Formosa, para rendirle un homenaje arriba del escenario a su creador y director histórico, Marcos Camino. Entre lágrimas, aplausos y el recuerdo de su legado, la banda convirtió la noche en una verdadera despedida popular antes de emprender el viaje de regreso a Santa Fe para el último adiós.

El dolor por la partida de Marcos Camino a los 76 años se sintió con fuerza en todo el país, pero sobre las tablas el conjunto santafesino decidió transformar la tristeza en homenaje. Cumpliendo con el recital pautado en el Pulmón Verde de Las Lomitas, Formosa, los integrantes de la mítica agrupación de cumbia decidieron subir al escenario para honrar la memoria y los valores profesionales que les enseñó su mentor.

“Nos enseñó el respeto y por él estamos acá”

La decisión de no suspender la presentación fue explicada por Adrián Forni, mánager de la banda, quien remarcó que el propio Camino habría deseado que el show continuara: “Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria”.

Durante la actuación, con la pantalla gigante proyectando la imagen del histórico acordeonista en un aplauso eterno, desde el micrófono expresaron palabras de gratitud al público: “Nos dejó esta enseñanza, por eso estamos aquí hoy. Nos enseñó el respeto por todos y cada uno de ustedes. Nos enseñó a devolverles ese cariño incondicional… Marcos Máximo Camino, ¡estos son tus Palmeras!”.

Uno de los momentos más emotivos de la velada se vivió en el traspaso simbólico del instrumento característico de la banda, cuando presentaron a Marquitos Junior Camino —hijo del fundador— al frente del acordeón: “Este acordeón tiene un gran legado. Marquitos Junior Camino, el legado de Los Palmeras”, sentenciaron, desatando la ovación de miles de personas.

El viaje a contrarreloj para el último adiós en Santa Fe

Finalizado el espectáculo en suelo formoseño, la delegación de músicos emprendió de inmediato el largo trayecto por ruta hacia Santa Fe para estar presentes en el velatorio organizado por la familia del músico. La despedida final fue convocada para este miércoles 11 de noviembre, entre las 14 y las 18 horas, en la sala 3 de Sentir, en la capital santafesina.

Así, entre la emoción de su pueblo, la continuidad de la dinastía musical a través de su hijo y la profesionalidad intachable de sus compañeros, Los Palmeras despidieron en el escenario al hombre que transformó la cumbia santafesina en un fenómeno nacional.