Están separados desde abril pero esperan un bebé: Juana Repetto y Juan Graviotto serán padres de nuevo

El sobrino de Silvia Süller confirmó que es el padre del hijo que espera la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Este viernes en la mañana Juana Repetto sorprendió en las redes con un video que daba a entender que está nuevamente embarazada. La noticia causó impacto por la reciente separación de Sebastián Graviotto, el padre de su hijo menor Belisario, algo que la propia influencer destacó en su publicación.

“La tenía guardadísima. Es la bomba del año”, expresó la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech al comienzo del video para generar expectativa. De inmediato, entre felicitaciones y reacciones de alegría, surgió la incógnita sobre el nombre del padre, debido a la reciente separación y a que no había manifestado volver a formar pareja. Vale recordar que la actriz también es mamá de Toribio, su hijo mayor, a quien tuvo como madre soltera, por lo que también cabía esa posibilidad.

Más tarde fue el mismo Juan quien confirmó que él es el padre del nuevo bebé. “Se agranda la familia, se viene el cuarto“, confirmó el también papá de Lupe (8), fruto de una relación anterior a su matrimonio con Juana.

En diálogo con Andrea Taboada, el instructor de sky contó cómo fue su fogoso reencuentro con la actriz: “En estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó”.

“Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, enfatizó en su mensaje a Intrusos.

Dado que la propia Juana bromeó por estar embarazada de tres meses, a poco de confirmar su separación del papá del corazón de Toribio, y biológico de Belisario, Graviotto aclaró los tantos.

“Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”, cerró Sebastián Graviotto sobre su relación con Juana Repetto.