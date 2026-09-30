“Estamos en algo”: el imperdible coqueteo entre Lizy Tagliani y Mala Fama que hizo estallar las redes luego de MasterChef Celebrity

La emisión de este martes de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida sumó altas dosis de humor popular. Mientras las celebridades luchaban por rescatar sus ingredientes atrapados en bloques de hielo, Lizy Tagliani y Hernán “Mala Fama” Coronel decidieron romper el hielo de otra manera: con una divertida complicidad que no tardó en volverse viral.

El debut del segundo grupo de famosos en MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida dejó un momento de pura risa y complicidad. Lizy Tagliani y Hernán “Mala Fama” Coronel se adueñaron de la atención de la noche con un divertido ida y vuelta frente a Wanda Nara, bromearon con un presunto romance y encendieron las redes sociales. Además, el cantante del género tropical no se guardó nada al revelar cómo se vive la intensa presión del estudio y la estricta relación con el jurado tras las cámaras.

Todo se desencadenó cuando el líder cumbiero pasó al frente ante la atenta mirada de la conductora Wanda Nara. Al saludarla con un particular término, la presentadora quedó descolocada y requirió la rápida “traducción” de la humorista.

“Hola, Wandera talabartera”, soltó el cantante. Ante la duda de Wanda (“¿Qué me dijo?”), Lizy reaccionó sin dudar entre risas: “Talabartera. Es un águila oriunda del Paraná”.

¿Nace un romance en la cocina?: “Estamos en algo”

Al notar la sintonía entre ambos participantes, Wanda Nara no dudó en consultarles si ya eran amigos de antes. Fiel a su estilo desenfadado, Lizy retrucó con rapidez: “Es que estamos en algo”.

Lejos de esquivar el chiste, el músico redobló la apuesta con una picante ocurrencia que hizo reír a todo el estudio: “Mamá, no se puede tener frío al lado de esta salamandra”.

Mala Fama sin filtro sobre el detrás de escena del reality

Posteriormente a la grabación, Coronel analizó la trastienda de la competencia en el ciclo Intrusos (América TV) y detalló con absoluta honestidad la tensión que reina entre las figuras durante las largas jornadas de filmación.

La presión de sus compañeros: “Los primeros días de grabación fueron muy tediosos porque son muchas horas. Yo estoy sin esa presión, pero están todos sufriendo, re contra cag… con el jurado a ver si les salió mal el platito” .

El rigor del estudio: “Están estresados y hasta intimidados con el jurado y el formato, que es muy a cara de perro. Vos estás ahí y si te movés te hacen callar porque están filmando” .

Su refugio con La Negra Vernaci: “A nadie le gusta, pero La Negra y yo cortamos y nos vamos afuera a tomar un trago, nosotros no estamos asustados”.

Finalmente, el artista reafirmó su postura frente a las exigencias gastronómicas de Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana: “El jurado está bien porque está haciendo lo que tiene que hacer, pero yo los pongo un poco en contexto. Los miro a los ojos y les digo que yo cocino los guisos de mi vieja, que no vine acá a hacer sushi”.

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