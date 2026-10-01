Estallido juvenil en Francia: protestas en decenas de ciudades, acusaciones de violencia y duros cruces entre el Gobierno y la oposición

Las calles de Francia son escenario de un verdadero estallido social encabezado por la juventud. Lo que inició como una serie de reclamos puntuales en los lycées (centros de educación secundaria para jóvenes de entre 15 y 18 años) mutó en una insurrección estudiantil de alcance nacional que paraliza al país y acorrala al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu y al presidente Emmanuel Macron.

La violencia y el descontento social alcanzaron un punto crítico en las principales ciudades de Francia. Lo que comenzó como un reclamo estudiantil por las pésimas condiciones edilicias y la falta de docentes derivó en batallas campales contra la policía, con más de 400 institutos secundarios bloqueados, incendios en la vía pública, decenas de heridos y una cifra de detenidos que roza los 2.000 jóvenes. En paralelo a una huelga nacional contra el plan de ajuste del gobierno de Emmanuel Macron, la crisis desató una feroz tormenta política con acusaciones cruzadas de represión e incitación a la violencia.

El Ministerio de Educación francés confirmó que las movilizaciones e incidentes afectaron a más de 400 establecimientos educativos sobre un total de 3.700 en todo el país. Ciudades como París, Lille, Nantes, Marsella, Burdeos, Lyon y Rennes registraron graves disturbios, con barricadas de contenedores de basura en llamas, destrozos en la vía pública y duros choques con las fuerzas de seguridad.

Aulas sofocantes, sobrepoblación y “más horas de clase que de sueño”

El malestar estudiantil se fundamenta en reclamos estructurales que se profundizaron tras las recientes olas de calor que azotaron a Europa:

Edificios e infraestructura: Alumnos denuncian aulas sin climatización, temperaturas sofocantes y condiciones insalubres en sectores postergados.

Sobrecarga escolar y falta de docentes: Las pancartas en los liceos parisinos exigen la reducción del cupo de alumnos por curso e instan a revisar las extensas jornadas horarias. “¿De 8.00 a 18.00: somos alumnos o estamos detenidos?” , expresaba un cartel en el liceo Lamartine.

Abandono en la periferia: En los suburbios populares como Seine-Saint-Denis, los manifestantes alzaron la voz contra la discriminación: “Nosotras, las hijas de los suburbios, estamos abandonadas y descuidadas”, denunciaron.

La protesta se potenció al converger con una masiva huelga sindical nacional que movilizó a más de 300.000 personas en rechazo al proyecto de presupuesto estatal, el cual contempla un severo recorte de gasto público de más de 50.000 millones de euros.

Violencia policial, heridos y choque político de alto voltaje

La respuesta policial generó una ola de repudio tras registrarse escenas donde agentes con escudos antidisturbios hicieron uso de gases lacrimógenos y golpearon con porras a manifestantes y periodistas. El saldo parcial ya arroja decenas de personas heridas —entre alumnos y personal educativo— y cerca de 2.000 detenciones acumuladas desde el inicio de la contienda.

Desde la oposición, el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, apuntó directamente contra la cúpula gubernamental: “Los estudiantes de secundaria que protestan son inofensivos. El gobierno ha ordenado una represión brutal. Esta violencia es irresponsable y tiene un claro trasfondo racista. ¡Dejen en paz a nuestra juventud!”, disparó Mélenchon.

El primer ministro Sébastien Lecornu tildó las declaraciones de “error e insulto”, acusando a la extrema izquierda de “explotar la ira juvenil para incitar al caos”. En la misma línea, el propio Emmanuel Macron intervino al regresar de su viaje oficial para marcar un límite tajante: “En ningún caso los líderes políticos pueden legitimar la violencia”.

En medio del descontrol en las calles y con el clima político enrarecido de cara a las elecciones de 2027, el gobierno francés convocó a un gabinete de crisis para intentar frenar una escalada que ya parece incontrolable.