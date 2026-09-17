Estallaron las redes: los mejores memes de la final de Gran Hermano entre Solange y Yipio que se hicieron virales

La victoria de Solange Abraham sobre Yisela “Yipio” Pintos en Gran Hermano: Generación Dorada se siguió jugando intensamente en las redes sociales. Apenas Santiago del Moro anunció a la campeona en la pantalla de El 9 Televida, X (Twitter) e Instagram se inundaron de hilarantes memes. Acá recopilamos los mejores.

La histórica definición de Gran Hermano: Generación Dorada por El 9 Televida concluyó con Solange Abraham alzándose con los $70 millones y la vivienda prefabricada. Sin embargo, minutos después de apagarse las luces de la casa, la verdadera batalla mediática se trasladó a las redes sociales, donde fanáticos y detractores desataron una inolvidable catarata de memes.

La derrota de la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos (quien se llevó el segundo puesto junto a $20 millones) dividió las opiniones de los espectadores, encendiendo el debate y las cargadas virales durante toda la madrugada.

El insólito récord de Solange y las sospechas de la “Yipioneta”

Los seguidores de la tucumana aprovecharon el particular camino que recorrió la participante dentro del certamen para inundar la red con chistes de revancha. Tras haber sido expulsada semanas atrás y volver gracias al Golden Ticket, los “Solangistas” celebraron con ironía: “¡Sol es la primera jugadora expulsada por Gran Hermano en… ganar Gran Hermano!”, “Le ganó a la casa y al Big” y “De qué se quejan si Sol FUE Gran Hermano” fueron algunos de los posteos más compartidos.

Por su parte, la hinchada de la humorista uruguaya no tardó en instalar reclamos sobre el clima festivo que se vivió en la tribuna en contraste con el resultado final del 51,8%:

El claque del estudio: “¿Cómo explican que ganó Sol cuando en el piso todos hinchaban por Yipio?” , cuestionaron miles de usuarios junto a fotos del estudio.

El reclamo de la “Yipioneta”: “Yipio es la ganadora moral, el amor de la gente no se compra con votos”, señalaron tras denunciar un supuesto favoritismo hacia la campeona.

Burlas a los 205 días de aislamiento y críticas al certamen

La extensa duración de esta edición especial tampoco se salvó de las bromas. Decenas de usuarios festejaron el desenlace de los 205 días de competencia apelando al humor absurdo y a comentarios picantes sobre el desarrollo del reality.

Pese a los detractores que tildaron el certamen de “el más polémico de la historia”, la coronación de Solange y el segundo lugar de Yipio cerraron la primera final femenina en los registros del programa, dejando en claro que el fenómeno de El 9 Televida sigue dominando la conversación digital.