“Estaba bien para Tik Tok, ponele”: Miranda “las mató” con las críticas y a Lali no le quedó otra que echarlas de La Voz Argentina

Un álgido momento se vivió en La Voz Argentina este jueves a la noche cuando Lali se vio decepcionada y obligada a dejar afuera a los dos equipos de una batalla. Las devoluciones del team Miranda fueron durísimas.

Este jueves se vivió en La Voz Argentina uno de los momentos más duros de esta edición. Dos de los equipos que formaban parte del Team Lali se enfrentaron con una canción que según la propia coach “subestimaron” y ante la pobre performance y las agudas críticas de Miranda! no tuvo más opción que echarlas del talent show de El 9 Televida.

La doble eliminación de este jueves a cargo de Lali dejó en realidad 3 damnificadas: Mia Martins y el dueto conformado por Malena Bon y Belén Muñoz.

El “power trío” del Team Lali se presentó ante los coaches y el público con la canción Contigo, de Karol G, y se animaron incluso a acompañarla con distintos pasos de baile.

Todo era algarabía hasta que comenzaron las devoluciones. Ale Sergi rompió el hielo y fue categórico. “No sentimos que ninguna de las tres haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele. Pero para este escenario sentimos que faltó”, indicó el cantante de Miranda!.

Las cordobesas comentaron que “faltó ensayo” y señalaron que se vieron perjudicadas por hacer algo distinto al estilo que las caracteriza a las tres. Ale les preguntó si conocían la canción que interpretaron, Belén dijo que no y que conocía otra versión, así que Lali intercedió para explicarle que estaba cantando la misma melodía.

Mía tomó la palabra para expresar que el desafío estuvo bueno “pero se le hizo difícil exprimir el jugo vocal” y que “las divisiones fueron complicadas”. Ale entonces consignó la importancia de no subestimar las canciones de género pop.

Lali tuvo que dar a conocer su decisión y se mostró en contra de la subestimación del tema al igual que su compañero. “Pensamos en este junte para que estén cómodas las tres y me sorprende saber que no lo estaban del todo. Me interesaba esta dinámica y la que más me decepcionó fue la de Male y Belén, que cantan juntas y tuvieron muchas desafinaciones”, declaró la ex Casi ángeles.

“Quiero decirles que ninguna se lució. Retrocedieron un poco las tres respecto a su audición. Ninguna lo hizo bien como antes. Trato de pensar en la performance y lo que dijo cada una para justificar, y con total respeto les digo que no estoy de acuerdo. No lo pudieron sostener con la perfo y en esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres”, les dijo Lali a las participantes.

“No puede haber justificaciones. Tiene que haber un hambre voraz para seguir con el show y tengo que ser justas con los que van para adelante con las canciones que les tocan”, concluyó Espósito.

Ya sin las cantantes en el estudio y en diálogo con Nico Occhiato, Lali brindó declaraciones aún más severas. “No fue tan grave la perfo como lo que las escuché decir. Eso me dolió más”, sostuvo.

“Todo tenemos un mal día pero estas cosas hay que decírselas cuando son chicas, que valoren el momento y la oportunidad. Esto no es un stop para sus vidas igualmente, son muy talentosas y espero que puedan llevarse esto de acá para defender su música y su búsqueda artística”, sentenció Lali.

