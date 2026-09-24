“Está todo re conversado”: Luciana Geuna rompió el silencio tras el supuesto escándalo por su pase a MasterChef Celebrity

El anuncio del desembarco de Luciana Geuna a las cocinas de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida generó un cimbronazo que trascendió el entretenimiento. En medio de los preparativos para el gran debut del reality culinario, trascendieron fuertes rumores sobre una supuesta interna feroz dentro de TN por la salida de la periodista.

La confirmación de Luciana Geuna como una de las flamantes participantes de MasterChef Celebrity no tardó en encender la mecha de la polémica. En las últimas horas, salieron a la luz versiones que apuntaban a un profundo malestar dentro de TN y Telenoche por supuestos “privilegios” y tratos preferenciales hacia la periodista política. Lejos de esquivar el conflicto, Geuna rompió el silencio en diálogo y desmintió de manera categórica las acusaciones de enojo en los pasillos del canal.

La controversia escaló luego de que Yanina Latorre y Majo Martino expusieran en televisión testimonios que señalaban un presunto enojo directivo e institucional. Según detallaron, en el canal del solcito habría causado molestia la libertad con la que Geuna negoció su pase, catalogándola de “acomodada” por su histórico vínculo laboral en PPT con el equipo de Jorge Lanata.

“No la va a extrañar nadie”: las duras frases que encendieron la polémica

Durante el debate televisivo, Martino citó duras declaraciones que le habrían llegado desde el interior de la señal de noticias: “Hablé con un periodista de TN y la frase fue que no la va a extrañar nadie. Los ‘Lanata boys’ siempre hicieron lo que se les cantó, no se vinculan con la gente, se creen superiores y tienen todo el apoyo del gerente”, lanzó sin filtro la panelista.

Por su parte, Latorre sumó que dentro del área de noticias de la competencia también habría ruido respecto al perfil de la periodista: “Me ponen desde noticias: una mina cocinando y en ese puterío no va con el profesionalismo. Además, tenemos en cuenta que ya chocó Telenoche cuando reemplazó a María Laura Santillán”.

La respuesta sin filtro de Luciana Geuna

Ante el revuelo mediático, la expresentadora de Telenoche decidió dar la cara y poner paños fríos a la situación durante una entrevista con Intrusos (América TV).

“Eso no es cierto para nada. No puedo saber si toda la gente está enojada, con los que yo trabajo es un grupo hermoso, está todo re conversado y charlado”, aseguró la periodista de forma tajante.

Aclarando cómo se manejó institucionalmente antes de encarar el nuevo desafío en el prime time, Geuna concluyó: “Si hay gente que se enoja, yo no lo puedo manejar, nadie puede. Yo lo que hago es ser ordenada y honesta con todo el mundo”.

No te pierdas el gran estreno de MasterChef este lunes a las 22:15 horas por El 9 Televida.