“Está todo percudido y hay mal olor”: Romina Uhrig fulminó a los participantes de Gran Hermano por la mugre en la casa

Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada, la exparticipante expuso la falta de higiene en el reality. Elogió la limpieza de Charlotte Caniggia y apuntó contra la soberbia y el “miedo” de algunos jugadores.

El paso de los exparticipantes históricos por la casa de Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando esquirlas fuera del aire. Tras despedirse por la puerta grande de la casa más famosa del país, Romina Uhrig estuvo como invitada exclusiva en A la Barbarossa, el programa que El 9 Televida emite al término de Cada Día, y disparó sin filtro contra la convivencia, revelando un “lado B” que indignó a los fanáticos: la alarmante falta de higiene y el estado de abandono del lugar.

Fiel a su perfil obsesivo por el orden y la cocina, la panelista no ocultó su impacto al reencontrarse con las instalaciones que habitó en la edición 2022: “Más allá de la mugre de la casa, está muy descuidada. Está todo percudido: la cocina, los hornos, todo manchado. Se lo dije a Santi (del Moro). Había cuartos donde todo estaba amontonado y había mal olor”, detalló visiblemente molesta.

¿Quiénes limpian y quiénes no hacen nada?

Lejos de quedarse de brazos cruzados durante su estadía, Romina contó que agarró los elementos de limpieza y se puso a fregar a la par de algunos participantes, remarcando que “más allá de que no sea su casa, hoy viven ahí”.

En ese contexto, aprovechó para mandarle al frente a varios hermanitos y armar un ranking de convivencia:

Las más limpias: Charlotte Caniggia , para sorpresa de muchos, se llevó el mayor elogio de Uhrig . “Charlotte es súper limpia; es un amor, además. Tamara Paganini y Pincoya también limpian” , enumeró.

Los “vagos”: Al ser consultada sobre quiénes no levantan ni un plato, fue fulminante: “Los que no nombré… aquellos que nunca me ayudaron”.

“Empezaron a mostrar las caretas”: miedo y estrategia en el juego

Además de la suciedad, la exdiputada analizó las tensiones internas que se viven en el certamen y remarcó cómo cambió la actitud de los jugadores con el correr de los días: “El primer día fueron todos divinos conmigo, pero luego empezaron a mostrar las caretas”.

Finalmente, se refirió a las alianzas y al temor que reina a la hora de votar en el confesionario: “Me cayó mejor Solange que Cinzia. Nadie las nombra porque tienen miedo, sus compañeros les tienen miedo. Es su juego, pero a mí ese juego no me gusta”, cerró picante.

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