Esta sí que no se vio venir: La decisión de Luck Ra de cara a la final de La Voz Argentina

La Voz Argentina empieza a transitar sus instancias finales y este miércoles el coach cordobés, Luck Ra, lo dejó en claro con la decisión que tomó. El talent show de El 9 Televida vivió un momento lleno de emoción. Mirá lo que pasó.

La tensión por la inminente eliminación sobre volaba el estudio de La Voz Argentina y como principales protagonistas de este momento estaban los participantes del Team Luck Ra: Nicolás Behringer, Federico Mestre, Nathalie Aponte, Thomas Dantas y Lucas Barros. Así que para descompimir y llenar de alegría y emoción el momento definitivo, el cordobéss no tuvo mejor idea que anunciar que los cinco serían los teloneros de su próximo show en el estadio de Vélez.

Todo esto se dio en medio del cuarto round: en donde el cuartetero debía tomar una de las decisiones más difíciles desde su desembarco en el programa. Los cinco artistas que aún palpitaban entre bambalinas se enfrentaban a la incertidumbre. Sólo dos podrían recibir el salvataje directo de su mentor, mientras el futuro de los otros tres quedaría en manos del resto de los jurados.

De esta manera y justificando su decisión, Luck Ra dijo: “Me encantaron todos, pero me dejó llevar por el corazón y por las ganas que cada uno tiene de estar acá, me gustó su actitud”, declaró el cordobés antes de salvar a Nicolás Behringer.

La segunda y última persona salvada por Luck Ra fue Federico Mestre, que había sufrido un traspié cuando se le olvidó la letra. “Sacando eso, lo noté vocalmente más firme que nunca”, explicó el coach.

El promedio del puntaje de Lali Espósito, Miranda! y Soledad Pastorutti clasificó a la próxima ronda a Nathalie Aponte en primer lugar.

La definición fue entre Thomas Dantas y Lucas Barros, los dos participantes que cantaron juntos en las Batallas y a los cuales Luck Ra los nombró como ganadores en aquella instancia. Nico Occhiato abrió el sobre definitivo, y acto seguido anunció la continuidad de Thomas y la eliminación de Lucas.

Seguí de cerca cada instancia de La Voz Argentina, al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.