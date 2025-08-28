“Está perdiendo el habla y su cerebro está fallando”: Empeoró notablemente la salud de Bruce Willis

Emma Heming Willis, la actual esposa del actor, reveló en una entrevista el deterioro de su salud.

En el año 2022 se conocía públicamente que el actor Bruce Willis sufría de Afasia, una enfermedad neurodegenerativa, y ahora, en agosto de 2025, su esposa, Emma Heming Willis, reveló que todo empeoró notablemente. En una reciente entrevista detalló que “está perdiendo el habla y su cerebro está fallando”. La noticia generó conmoción a nivel global.

Pasaron más de dos años desde que Bruce Willis se retiró de la actuación y fue diagnosticado de afasia y demencia frontotemporal. Y aunque en la actualidad se encuentra bajo cuidados de su familia y los médicos, su mujer Emma Heming Willis, con la que el actor se casó en 2009 y tuvo dos hijas, se sinceró en una entrevista y actualizó su delicado estado de salud.

“Bruce sigue siendo muy activo”, aseguró Heming en un especial de ABC News, explicando que, “en general”, su marido “goza de muy buena salud”. “Solo es su cerebro el que le falla. Está perdiendo el habla. Hemos aprendido a adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es simplemente diferente”, añadió.

“Se sentía un poco distante, un poco frío, no como Bruce, que era muy cálido y muy cariñoso. Verlo completamente opuesto a eso era alarmante y aterrador”, reveló al respecto de cómo fue el proceso desde que el actor recibió el diagnóstico hasta la actualidad.

Heming también comentó que sigue habiendo ocasiones en las que Willis muestra una “chispa” de su antigua personalidad. “Todavía tenemos esos días. No días, sino momentos. Es su risa. Tiene una risa tan sincera. Y a veces se le iluminan los ojos o se le ve esa chispa. Y eso me transporta. Es difícil de ver porque, tan rápido como aparecen, desaparecen”, explicó.

La situación del actor llevó a tomar una difícil decisión: Bruce fue trasladado a una segunda residencia más adecuada y con atención permanente. Emma definió la medida como una de las más difíciles de su vida, pero esencial para asegurar el bienestar de él y el de la familia, especialmente de sus dos hijas menores. Bruce tuvo dos hijas más con Emma: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

La mujer escribió libro que se publicará este mes de septiembre, titulado The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path (Viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino del cuidado) en el que habla sobre su experiencia cuidando a su marido, el mundialmente famoso actor Bruce Willis.