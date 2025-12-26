“Esta no te la esperabas”: Bizarrap anunció que se viene la Music Session #62

En la foto que se usó para el anuncio post Navidad se ve al Biza en su estudio en Miami, sosteniendo una zapatilla de su edición limitada con Adidas, mientras que el cantante invitado hace lo mismo con la de su competencia, Nike.

Bizarrap confirmó que este viernes 26 de diciembre a las 21 horas estrenará una nueva colaboración junto a J Balvin, y la noticia desató una ola de expectativas en redes sociales. El anuncio llegó a través de su cuenta de Instagram, donde el productor argentino reveló que la BZRP Music Session #62 tendrá como protagonista al artista colombiano. El posteo, publicado el 25 de diciembre, fue presentado como un regalo de Navidad para sus seguidores.

La imagen elegida para el anuncio no pasó desapercibida: tomada en el estudio de Bizarrap en Miami, muestra a ambos artistas posando con zapatillas de marcas rivales. Mientras Biza sostiene un modelo de su edición limitada con Adidas, J Balvin hace lo propio con una de Nike, un guiño visual que rápidamente se volvió viral.

El lanzamiento resulta aún más llamativo por el contexto en el que se da. La colaboración llega poco después del tema de Residente, en el que René le dedica duras estrofas a Balvin, con quien mantiene una relación distante desde hace tiempo. Este nuevo feat vuelve a poner al colombiano en el centro de la escena musical y alimenta el debate entre los fanáticos del género urbano.

La sesión estará disponible a partir de las 21 horas en el canal oficial de YouTube de Bizarrap, como es habitual en sus estrenos, y promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año.

La última gran session de Bizarrap había sido la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee, una colaboración histórica que marcó un hito en su carrera. Con ese lanzamiento, Bizarrap se convirtió en el primer artista argentino en trabajar con la leyenda puertorriqueña del reggaetón. Grabada entre Miami y Buenos Aires, la session celebró el pasado y el presente del género urbano, recuperando el sonido clásico de los 2000 con la impronta moderna del productor argentino.

Ahora, con J Balvin como invitado, Bizarrap vuelve a apostar fuerte y promete sumar otra página destacada a su exitosa serie de sesiones.