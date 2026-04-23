Espejos de dolor en “Bahar”: el desgarrador encuentro entre Rengin y Bahar tras la furia de Timur

Lo que comenzará como un violento estallido emocional entre Timur y Rengin terminará en un encuentro inesperado y silencioso que dejará al descubierto la verdadera cara del hombre que ambas amaron.

La trama de “Bahar” alcanzará un punto de máxima sensibilidad esta noche en la pantalla de Canal 9 Televida. Lo que comenzará como un violento estallido emocional entre Timur y Rengin terminará en un encuentro inesperado y silencioso que dejará al descubierto la verdadera cara del hombre que ambas amaron: un manipulador capaz de destruir la autoestima de cualquier mujer a su lado.

El desprecio de Timur: “¿Estás loca?”

La noche de este jueves iniciará con un clima asfixiante. Rengin, hundida en la angustia y buscando respuestas, enfrentará a Timur por su frialdad y sus posibles infidelidades. Sin embargo, lejos de ofrecer consuelo, el médico mostrará su versión más cruel. “Estás loca. Has perdido la cabeza”, le gritará antes de abandonarla en medio de un ataque de ansiedad.

Sola y desesperada, Rengin destrozará su casa en un intento por sacar el dolor, gritando una frase que resumirá su mayor miedo: “No puedes convertirme en Bahar”. Pero el destino le tendrá preparada una sorpresa: la misma Bahar golpeará su puerta minutos después.

Un café, una copa y un mismo llanto

Unidas por la preocupación tras una mentira de Umay, Bahar y Rengin se verán obligadas a compartir el mismo techo. Al entrar, la protagonista notará de inmediato los rastros de la pelea: flores por el suelo y objetos rotos. En ese salón desordenado, el silencio hablará más que las palabras.

Bahar, quien durante años vivió a la sombra de esa misma angustia, reconocerá cada señal. En un gesto de profunda empatía, dejará de lado el rencor y se sentará junto a su antigua rival. Al ver que Rengin no tiene fuerzas ni para fingir, Bahar simplemente le llenará la copa en señal de apoyo. Por primera vez, no habrá enemigas, sino dos mujeres víctimas del mismo laberinto emocional.

El precio de amar a un hombre como Timur

Para Bahar, ver a Rengin rota será como mirarse en un espejo del pasado. Comprenderá que la soledad y la culpa que ella sintió durante su matrimonio son ahora el presente de Rengin. Este encuentro marcará un antes y un después en la novela, dejando claro que el verdadero villano de esta historia no es la “otra mujer”, sino el hombre que las consume a ambas.

¿Será este el inicio de una alianza inesperada contra Timur? No te pierdas “Bahar”, hoy a la noche por El 9 Televida.