Especial Primavera en La Peña de Morfi: Mirá quiénes son los invitados

El clásico de los domingos de El 9 Televida te propone un día especial para darle la bienvenida a la estación más linda del año. Mirá lo que se viene en La Peña de Morfi.

Este 21 de septiembre en este lado del mundo se produce el equinoccio de primavera, por lo que así como florece la naturaleza, los programas de El 9 Televida también se llenan de alegría, y La Peña de Morfi no es la excepción. El clásico que combina música y comidas típicas te espera este domingo desde el mediodía con una interesante y divertida propuesta para que empieces la mejor estación del año con todo. Mirá.

La Peña se viste de fiesta para recibir la primavera con una jornada llena de música en vivo, emociones y risas. Con la presencia de Jorge Rojas, el programa que conducen Diego Leuco y Lizy Tagliani se viste de fiesta con un show imperdible en el escenario principal.

Además, Destino San Javier presenta su nuevo material discográfico en una presentación cargada de emoción y folklore. Y el mítico y legendario Miguel “Conejito” Alejandro pondrá a todos a bailar con su inconfundible ritmo y carisma.

Para la parte humorística, llegan Alfredo Casero y Alacrán para desatar carcajadas en la Pulpería. Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro prepararán recetas imperdibles, ideales para compartir en familia. Por su parte, Ariel Rodríguez dirá presente con las principales noticias del mundo deportivo.

Todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, que completan un elenco para morirse de risa. Y en la Pulpería, la siempre encantadora Barby Franco acompañará con su frescura y buena onda.

No te pierdas este especial de primavera para empezar la mejor estación del año de la mejor manera. Este domingo 21 de septiembre, desde el mediodía, La Peña de Morfi en El 9 Televida.