“Esos ojitos de amor no nos engañaban”: El fandom como loco con la entrevista de el protagonista de Amor a Cualquier Precio, Mert Ramazan Demir

El actor protagonista de Amor a Cualquier Precio, terminó su servicio militar y en una entrevista que dio a una revista turca habló de lo que descubrió actuando.

Mert Ramazan Demir le pone el cuerpo a Ferit Korhan todas las noches en Amor a Cualquier Precio en Canal 9 Televida. Este miércoles, luego de la ceremonia de juramento, el actor dio por cumplida la etapa cívico militar de su vida y, según cuenta la prensa turca, “ya está manos de Afra Saraçoğlu”, su novia en Yalı Çapkını y en la vida real. Pero más allá de esta novedad, el actor este jueves apareció como tapa de una de las revistas de moda más prestigiosas de Turquía y allí contó cómo logró canalizar y aprender a través de la actuación a reconocer y trabajar sus emociones, ¿lo que Ferit mostraba era de Mert o viceversa?. El fandom feliz reafirma haber visto las miradas de amor de #AfRam #SeyFer.

La nota que Mert dio es tapa de la revista L’Officiel Hommes Türkiye. Allí el actor protagonista de Yalı Çapkın, la serie más vendida en la historia de la televisión de Turquía, contó cómo la actuación lo ayudó en su vida. Al respecto el actor reflexionó que,“he aprendido que, de hecho, algunas vulnerabilidades son fortalezas. Por ejemplo, las emociones, de las que alguna vez pude haberme sentido avergonzado de experimentar o, que inlcuso he tenido que reprimir, aprendí que las podía utilizar a través de mis personajes. Así la actuación es una gran herramienta de auto-conocimiento”.

Otro de los pensamientos que mostró en la nota, que ya circula por las redes y es tendencia con las etiquetas #AfRam #SeyFer es sobre la diversidad de personajes a la hora de encarar un proyecto. Para Mert es importante la búsqueda que en esencia ese personaje tiene de fondo. Y para eso aclara que tiene que ver más con “el contenido y la profundidad. Un personaje debe tener un deseo, pero no en sentido simbólico. Hablo de un deseo existencial. Me gustan los personajes que luchan con la vida, que buscan un sentido”, remarcó.

Sobre sus planes a futuro y lo que Mert Ramazan Demir sueña, respondió que, “para mí, soñar no se trata de convertirme en algo, sino de perderme en algo:un rol,un lugar, un instante,un idioma… No me importa alcanzar el sueño, sino poder vivir con él”, marca como poniendo el énfasis el disfrutar el proceso más que en la búsqueda de ese objetivo final.

Ante estas respuestas las redes reflejaron el parecer del fandom agrupado bajo las etiquetas #AfRam #SeyFer. Según las chicas, con las miradas que intercambiaban Afra y Mert supieron distinguir que era amor de verdad. Al resto de los mortales, les queda esperar que el tiempo confirme todo o no.

